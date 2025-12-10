基醫獲贈「下肢外骨骼機器人」協助病患行走





【記者陳水旺基隆報導】

緯創醫學科技公司黃俊東董事長攜手台北101賈永婕董事長捐贈衛生福利部基隆醫院「下肢外骨骼機器人啟而走Keeogo」，由院長林三齊代表受贈，基隆市邱佩琳副市長、基隆市衛生局張賢政局長出席共同見證。



黃俊東董事長表示，本次捐贈1套價值約300萬元由緯創研發製造的下肢外骨骼機器人「啟而走Keeogo」給衛生福利部基隆醫院，即是希望由台灣頭，起步走，號召台灣各界社會善心人士與團體響應加入「一馬當先 keeogo勸募計畫」。亦期許2025年達成全臺灣22個縣市都有1套下肢外骨骼機器人，「讓城市、鄉村都配備，偏鄉用得到、離島不能忘」，各級醫療院所一機在手，科技加持，復健更有力，最終實現健康台灣的目標。



基隆醫院林三齊院長說，基醫積極推動在地就醫、擁有嶄新的復健病房，並持續優化醫療環境。感謝黃俊東董事長及賈永婕董事長熱心公益、回饋社會，讓百年醫院有了新科技的加持，成為基隆地區第1家使用下肢外骨骼機器人來輔助病人行走訓練的醫院；對醫院及基隆市民來說，都是莫大的福氣。基隆醫院擁有專業的復健團隊，在物理治療師的專業操作下，下肢外骨骼機器人可以提供病人更穩定的下肢支撐，使訓練過程更安全、更有效率。



復健科王昭閔主任說明其適應症及特色。適用下肢外骨骼機器人的族群以神經疾患與骨骼肌肉疾患的病人為主，如中風、不完全脊髓損傷、髖/膝關節置換與行走功能不良的高齡長者等，也可幫助銀髮族、退化老人及亞健康人士，在社區內活動及居家輔助。

中風發病已9年的林先生，示範穿戴下肢外骨骼機器人及說明使用情形。他表示有信心找回健康，讓自己愈來愈好。

(2025/12/10)

