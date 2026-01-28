基醫開設春節門診醫療不打烊

115年農曆春節連假即將來臨！衛生福利部基隆醫院春節期間，將持續開設門診提供醫療服務，另外，並特別加開「傳染病特別門診」，急診也維持全年無休、24小時不打烊，今年農曆新年，基隆醫院醫護團隊全力守護民眾的健康福祉。

基隆醫院指出，除夕（2月16日）至初五（2月21日）上午時段，該院均有開設門診，提供民眾看診服務。

農曆新年期間，並特別加開「傳染病特別門診」，主要提供成人或兒科，讓有傳染病就醫需求的民眾，能更快分流看診，縮短等候時間，同時，也能降低急診壓力、保全急重症醫療量能及品質，提升整體就醫效率。

基隆醫院說明，考量春節期間慢性病人用藥需求，健保開放持慢性病連續處方箋者，可提前14天回診或領藥。若民眾上次（上個月）給藥天數的最後1天（藥吃完的日期），落在春節期間2月14日至2月22日者，可提前自1月31日（含）起回診，請醫師開立處方箋或持慢性病連續處方箋，提前領取下個月藥品。

衛生福利部基隆醫院林三齊院長表示，有關春節連假期間的門診服務已提前部署、妥善規劃，若民眾假期間需要回診，或臨時有看診需求，都可以安心無虞。基隆醫院並預祝大家新春愉快，健康平安過好年。