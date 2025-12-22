基醫開設腦血管微創治療特診

衛生福利部基隆醫院甫推廣「MRI腦血管健康檢查」服務，有兩位民眾經檢查，發現分別有顱內血管狹窄及未破裂大動脈瘤情形；所幸及早發現，經基隆醫院日前特別聘請的陳啟仁教授親自操刀、進行微創的血管治療後，目前兩位病人皆已解除危機、順利出院。

陳啟仁教授指出，第1位病人70幾歲，幾年前曾因動脈瘤破裂，在他院做了開刀夾壁手術，病人自認已經痊癒，所以未再追蹤。近日因為開始頭痛，到基隆醫院做了「MRI腦血管健康檢查」，意外發現有2顆新的動脈瘤產生；2顆動脈瘤的大小分別是12mm及3mm，位置就在以前手術夾子的旁邊。因病人害怕再度開腦，經討論後，決定採用免開刀的「顱內動脈瘤血管內栓塞治療」，利用血管攝影的技術，在過程中，會使用特殊的導管，導引至腦動脈瘤內，並經由導管放置線圈及密網支架來栓塞動脈瘤。

陳啟仁指出，密網支架除了減少動脈瘤的血流外，同時也減少血管壁的壓力，以免再復發；手術過程順利，目前病人已經完全康復，順利出院。

第2位病人同樣70幾歲，近日為頭暈及走路不穩所苦，到基隆醫院進行「MRI腦血管健康檢查」，發現其右側頸動脈及右側顱內椎動脈有嚴重狹窄，且左側的椎動脈則已經完全堵塞。為了預防將來發生中風，幫病人同時做了右側頸動脈及右側顱內椎動脈的血管整型及支架置放，治療後，病人不但血壓變得好控制，而且頭暈的現象也消失了，目前定期門診追蹤。

放射診斷科王超然主任表示，有腦血管病變家族史或三高的潛在危險因子者，在未達健保檢查條件時，可考慮安排自費「MRI腦血管健康檢查」。該項檢查，主要針對腦部與頸部的血管異常所設計，有別於一般的腦部MRI檢查，不須施打顯影劑，約30分鐘即可完成檢查。

隨著「MRI腦血管健康檢查」的普及，未破裂動脈瘤與腦血管狹窄的偵測率大幅提升，不須動刀的微創血管內治療近年更是進展迅速。基隆醫院表示，該特別聘請陳啟仁教授駐診，開設「腦血管微創治療特診」，方便基隆鄉親在地檢查與治療，不用開刀就能化解病人出血性或缺血性中風的風險。