基里爾．格斯坦今抵臺 鋼琴獨奏探索浪漫樂派
記者黃朝琴／臺北報導
國家兩廳院主辦《基里爾．格斯坦鋼琴獨奏會》22日臺北國家音樂廳獻演，魯賓斯坦大賽首獎得主首次來臺，這位俄裔美國鋼琴家以技藝精湛、張弛有度，且細膩內斂的風範廣受青睞，他跨越古典與爵士，造就無可取代的音樂語言，這次安排布拉姆斯與李斯特2位大師經典作品，探索浪漫樂派精髓。
基里爾・格斯坦（Kirill Gerstein）今（21）日抵達臺灣，他接受只短暫拍照後，隨即進入國家兩廳院進行排練。兩廳院表示，他從爵士鋼琴起家，轉而專攻古典鋼琴，以深度思考驅動音樂詮釋的獨特音樂語言，與眾多國際頂尖知名樂團及指揮合作，在今日全球樂壇上佔有無可取代的地位。
格斯坦首次來臺舉辦鋼琴獨奏會，以跨越風格的藝術視野、結合深刻的音樂詮釋與純熟的演奏技巧，以李斯特與布拉姆斯為核心的浪漫時期鋼琴之旅，呈現既對立又相連的複雜關係，精心打造浪漫時期鋼琴的極致對話，展現「標題音樂」與「絕對音樂」兩種美學的深度。
布拉姆斯嚴謹蘊含澎湃情感，李斯特華麗充滿詩意奔放樂音，在同一個舞台交織，為浪漫時期的雙重面貌帶來精彩註解，邀請聽眾品味樂曲的人文情懷與深厚內涵，展現持續追求精進、充滿能量的鋼琴大師風采。
李斯特《三首佩脫拉克的十四行詩》以鋼琴重塑詩人對愛情的渴望與矛盾，而《但丁詩篇讀後感—奏鳴曲風幻想曲》則將觀眾引入《神曲》的深層世界，以地獄與救贖的強烈對比打造出戲劇性極高的音樂場景。
布拉姆斯《降E小調詼諧曲》則展現他年少時的狂烈與暗潮，最終以規模龐大、內涵深邃的《F小調第三號鋼琴奏鳴曲》作為壓軸，由舒曼稱之為「罩上紗的交響曲」的這部巨作，將為整場獨奏會描繪出浪漫鋼琴的最高峰。
在國際樂壇上，格斯坦的地位可謂炙手可熱，他跨越古典與爵士，造就無可取代的音樂語言。從維也納愛樂、柏林愛樂，到阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團、倫敦交響樂團與巴伐利亞廣播交響樂團，都能看見他與頂尖指揮家合作的足跡。
他不僅是2023/24樂季是倫敦交響樂團及巴伐利亞廣播交響樂團的駐團藝術家，更是國際古典音樂界極富指標的普羅旺斯艾克斯音樂節（Festival d’Aix-en-Provence）的重要合作音樂家。各大唱片公司亦高度重視他的藝術視野，包含獲得葛萊美獎提名的錄音，以及連續入圍留聲機大獎、回聲獎與奧普斯古典音樂獎等的作品，皆證明他在錄音與專輯策畫上的卓越眼光。
格斯坦自幼接受古典音樂培養，卻又在家中爵士黑膠唱片的伴隨下開啟另一條感性道路。他回憶表示，他的父母收藏許多爵士黑膠唱片，記得喇叭裡偶爾會傳出奧斯卡・彼得森（Oscar Peterson）美妙的音樂。
14歲時，格斯坦取得獎學金前往爵士暨流行頂尖學府柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）主修爵士鋼琴，曾是該校有史以來最年輕的學生。古典訓練與爵士即興的並行，造就他獨特的節奏感、敏銳的音色控制與高度靈動的音樂思維，也成為他今日演奏風格中最鮮明的力量來源。
魯賓斯坦大賽首獎得主、鋼琴家格斯坦首次來臺舉辦獨奏會，以布拉姆斯與李斯特作品，探索浪漫樂派精髓。（國家兩廳院提供）
美國鋼琴家基里爾・格斯坦（Kirill Gerstein）今（21）日抵達臺灣。（國家兩廳院提供）
鋼琴家基里爾・格斯坦今（21）日抵達臺灣，隨即進入國家兩廳院進行排練。（國家兩廳院提供）
