基金也能擔保！基富通攜元大推全台首支「基金借貸」

政府鼓勵民眾長期投資基金，為退休提早準備。不過，在長期投資的路途中，難免遇短期資金需求，像是房屋修繕或醫療急需。有些民眾可能會選擇將投資的基金贖回。為讓民眾投資不中斷，基富通攜手元大證券，推出「好享貸」，提供以「基金」為擔保品的資金融通服務，替民眾解決短期急需。

金管會在2019年和國內最大基金線上交易平台基富通攜手，推出國內首支專為退休準備的基金「好享退」後，也為民眾累積退休資金的觀念奠定基礎。基富通14日發布最新數據，在國人為退休準備的觀念愈來愈成熟下，基富通2025年全平台客戶數突破32萬人，較2024年成長11%，將近一半的新客戶都是40歲以下的年輕族群。資產規模則超過新台幣1,900億，較2024年成長23%，且繼續往2,000億靠攏，每月定期定額扣款金額突破30億。

廣告 廣告

基富通也宣布，攜手元大證券，推出「好享貸」，提供以「基金」為擔保品的資金融通服務。基富通董事長林丙輝表示，基富通要讓理財變得更簡單、更貼心，每個人都能透過理財讓生活變得更美好。因此，除了維持單筆、定期定額申購都是0手續費，「好享貸」提供投資人以「基金」為擔保品，當有醫療支出、房屋修繕等短期資金需求時，不必贖回基金，即可快速取得資金，投資規劃不會中斷，提升資金運用彈性。另外，基金規模也得以穩定，基金經理人可保持既有持股配置，兼顧短期資金需求和長期投資的雙重好處。

「好享貸」最低1,000元就能借，除利息低於3%外，無其他額外費用，線上審核後最快隔天撥款；且提供彈性還款，借款期間最長18個月，以日計息，可隨時還款、部分還款，還款時一併繳息。(編輯：楊翎)