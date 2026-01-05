基金二路民宅頂樓加蓋失火 幸無傷亡

基隆市基金二路一處3樓頂樓加蓋民宅於5日清晨發生火警，基隆市消防局據報，出動大批人車前往灌救，並疏散同棟與隔壁住戶共17人，不到1小時撲滅大火，所幸無人傷亡。

位於基金二路一處巷弄內的一棟3樓頂樓加蓋民宅，5日清晨5時7分冒出濃煙並竄出火苗，當地民眾發現後，立即向119報案。

消防局調派安樂、中山、七堵、百福等分隊出動10多輛消防車輛及30多名消防人員前往搶救，由於大火恐有向兩側延燒跡象，消防人員除緊急疏散同棟及隔壁住戶外，另立即射水灌救，約10多鐘控制火勢，不到1個小時便平熄大火，所幸無人傷亡。

災後，消防人員深入殘火處理並清理火場，接續由火調人員進行勘驗；詳細起火原因，猶待進一步鑑定調查釐清。