基金免贖回也能借款! 集保結算所開通基金融資擔保新管道

配合金管會開放投資人透過網路基金交易平台、由證券商申購的基金部位可作為證金事業放款擔保品，集保結算所今天(12/16)宣布完成相關系統功能建置並正式上線，為基金投資新增資金融通管道。未來投資人可直接以境內基金作為擔保，向證金事業申辦融資，不必贖回基金即可取得短期資金，提升基金資產運用效率與彈性。

過去基金多被視為長期投資工具，投資人一旦出現短期資金需求，往往只能透過贖回因應，易造成投資規劃中斷、基金部位縮減。新制上路後，投資人得將以本人名義、透過證券商申購的基金提供予證金事業作為擔保，兼顧長期投資布局與即時資金調度需求，讓基金同時發揮投資與流動性管理的雙重功能。

集保結算所基金融資擔保新管道上線。

集保結算所董事長林丙輝表示，基金是重要的長期資產管理工具，基金融資擔保機制的開放，有助投資人在不影響既有投資部位的情況下，靈活因應突發資金需求，進一步強化基金商品的實用性與吸引力。

林丙輝指出，該項服務有助於降低基金市場因資金需求所產生的非必要贖回，提升整體市場穩定度，並為退休理財及中長期資產配置提供更具彈性的運用選項。

他分析，此一制度可望創造多方共贏，有助投信公司維持基金規模穩定，基金銷售機構也能提升客戶服務價值，投資人則可兼顧長期投資與短期資金需求；證金事業也能擴大有價證券擔保放款業務範疇。

