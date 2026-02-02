基金局：勞保基金撥補明確化 研議重啟委外投資

（中央社記者吳欣紜台北2日電）勞動基金114年大賺新台幣1兆1177億元，外界關注未來發展，勞動基金運用局局長蘇郁卿今天說，國內全權委託招標案已有初步規劃，勞保基金因撥補相對明確，也正研議重啟納入。

114年整體勞動基金運用績效出爐，數據顯示，114年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率為16.06%，其中12月單月收益為1415億元，表現亮眼。

勞動部勞動基金運用局局長蘇郁卿今天向媒體說明勞動基金運用局新年度計畫，包含加入國際性組織、國內外投資等。

蘇郁卿指出，勞動基金運用局去年度加入2個國際性組織，包含亞洲公司治理協會、亞洲投資人氣候變遷聯盟，成為國內首個加入國際組織的政府基金。

蘇郁卿表示，基金局意識到國際永續投資重要性，因此努力多年終在去年加入，未來會積極參與相關活動、掌握國際趨勢，了解氣候跟投資風險等機會。

在國內委外投資部分，蘇郁卿指出，基金局近年也調整經營類型規劃跟管理，像是調高目標報酬率、逐步調整管理費率結構，包含將沒有達到目標報酬的管理費率往下調，希望鼓勵經理人可以掌握盤勢、提升勞動基金績效。

蘇郁卿也說，未來國內投資全權委託經營招標案會繼續辦理，今年1月已完成114年度委託評選，115年也會衡酌金融情勢、考量整體基金規模成長情形及各基金資產配置，持續辦理新年度國內股票全權委託經營。

蘇郁卿進一步指出，基金局管理8個基金，每個基金現金流跟規模都不同，新年度會重新檢視，舉例來說，勞保基金已多年沒有國內全權委託經營部分，但因勞保基金的撥補已相對明確，也會考量勞保基金資金流出情形，研議列入招標案辦理。

而國外投資部分，蘇郁卿表示，去年有完成2項國外投資的全權委託案，包含全球永續不動產有價證券型、全球氣候轉型被動股票型2個委託案，今年度一樣會考量各基金資產配置，規劃委託型態來辦理。

勞保基金上次委外投資為109年，後續多年未辦理，蘇郁卿會後接受媒體詢問指出，勞保基金收不抵支，因此在操作上也必須預留一些流動性來支應，「委託理論是一個契約期」，因此過往勞保基金投資比較不傾向長期投資運用，如今撥補相對明確，會研議納入國內全權委託經營招標。（編輯：李錫璋）1150202