基金扣款、ETF優化！復華00929迎3變革 統一投信推日日扣

股市屢創新高，吸引投資人資金湧入，投信業者也優化自家基金、ETF，像是統一投信推出升級版定期定額：「日日扣」服務，讓投資人任選扣款日，打破過往只有3天可選的限制；復華投信則是啟動旗下人氣ETF：復華台灣科技優息(00929) 3項異動變革，包括成分股由40檔調整至50檔，並新增三類科技相關產業等，是成立以來最大的變革，預計11月底生效。

統一投信指出，「日日扣」是指投資人可從每月 1 日至 31 日自由選擇扣款日，打破統一投信過往定期定額僅限每月8日、18日、28日扣款的限制，讓投資人可依薪資入帳、流動收入、財務規劃自主設定扣款日，更靈活、更貼近實務。且新申購或變更設定只需一個營業日即可生效，迅速跟上市場節奏。

除了定期扣款，還可以設定「低檔加碼扣」，透過電腦或手機瀏覽器、統一投信APP皆可自行設定，當基金淨值下跌達到「指定幅度」時，就能自動加碼扣款「指定金額」。趁低檔時自動加碼扣款，克服人性弱點，累積淨值較低的單位數。

統一投信精選四檔基金作為搭載「日日扣」長線列車的四驅引擎，包括：統一台灣動力基金、統一奔騰基金、統一全球新科技基金及統一台灣高息優選基金 ，投資人可依自己的風險屬性進行選擇，海內外布局都不漏接。

即日起至2026年1月底止，以日日扣申購「統一全系列基金」，享「扣款終身0手續費」優惠，成功啟用低檔加碼扣款，再送紅利1000點。

復華投信00929此次的3大變格，包括選股池從台灣上市櫃電子類股，放寬至台灣科技相關產業股票，使採樣母體擴增生技醫療、綠能環保及數位雲端等三類且非屬創新板之股票。

此外，成分股定審次數從過去每年6月的1次，增加為2次，新增12月成分股定審作業；且因應成分股擴增至50檔，調整緩衝區亦有變動，惟需滿足6月定審至多替換24檔、12月定審至多替換16檔之限制。

此外，過去每年3次(2、8、11月)進行權重定期審核，改為每年2次，於2、8月進行。

