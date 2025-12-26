基金投資 能解決少子化的問題嗎？

少子化猶如一枚即將引爆的炸彈，正在把台灣推向一個不可知的未來。那麼把資本交給市場、用基金投資累積下一代的資產，就能夠順利拆彈嗎？藍白陣營提出「台灣未來帳戶（TFA）」，要由政府為孩童設立投資帳戶；民進黨立委則提出「轉大人ETF」，透過政府與家長共同投入，讓孩子成年時擁有一桶金。這些方案的共同語言，是「用長期投資，替孩子準備未來」，也是第一次，資本市場被明確地放進少子化政策的核心位置。

少子化不是單一政策可以逆轉的趨勢。當「為孩子存一筆錢」被描繪成國家對抗少子化的工具時，一個更根本的問題也浮現了：基金投資本身，能夠解決少子化的問題嗎？這項政策或許能更處理「孩子出生之後，如何累積一筆資本」的問題，但恐怕無法回應年輕人「要不要生」的根本猶豫。

從制度設計來看，這種類似「國民帳戶」的概念，某種程度接近強制型的長期儲蓄或準儲蓄險。錢被鎖進帳戶、長期投資、限制提領，換取的是未來某一刻的保障。但這樣的安排，也預設了幾個前提，包括家長對於這種理財方式的認同、市場報酬能長期跑贏通膨以及國家能持續承擔管理與風險。

問題在於，這些前提本身並非沒有爭議。首先，當家庭收入連生吃都不夠，何來曬乾的選項？而且基金投資有賺有賠，長期投資不等於沒有風險。就算ETF 能分散風險，但市場仍會波動，報酬也可能低於預期。若孩子成年時遇到的是長期盤整甚至低潮，這筆被高度期待的「人生第一桶金」，是否仍能發揮政策想像中的功能？抑或反而帶來另一種剝奪感？

更現實的是，投資的風險，最終仍由家庭承擔。在可預期的未來，這些投資的款項會變成推升股市的火藥，但不可預期的是，這筆基金最終能夠確保給付金額和報酬率嗎？當市場表現不如預期，政策很難補救；當通膨侵蝕報酬，帳面上的成長也可能只是幻影。這會不會讓對未來缺乏安全感的世代，更難把生育視為可以承擔的選項？

少子化的成因，從來不只是一道財務計算題。房價、托育負擔、工時、照顧壓力、職涯中斷、性別分工不均、對未來的不確定感，都是讓年輕世代遲疑的原因。這些結構性問題，會因為18年後帳戶裡可能多出的這筆錢而消失嗎？

以基金投資作為政策工具，真正傳遞的是一種訊號：我們的國家選擇用市場報酬，取代即時的公共照顧。這樣的設計看似不干預市場、不擴張社會福利、把風險交給時間與報酬率，也避免了直接補貼的大撒幣批評。但問題在於，投資本身並不保證結果，報酬率不是承諾，而是預期；而少子化，恰恰是一個高度厭惡不確定性帶來的社會現象。

正因如此，這項政策迫使我們不得不正視更大的問題—國家在孩子的未來裡，究竟要扮演什麼角色？國家是否要把「照顧未來主人翁的責任」外包給市場？投資工具，是否可能被誤設為社會安全的替代品？在教育、托育、居住與照顧機制高度不穩定的情況下，資本累積能否真的能改變生育決策？

少子化像是一面鏡子，映照出年輕世代對生活可預期性的信心正在流失，這向政策不應該是投資績效的競賽，而是一個攸關信任的問題。當人們不確定孩子出生後，社會是否能夠接住他們，再亮眼的報酬率，恐怕都難以成為解決少子化的拆彈關鍵。

