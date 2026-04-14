基金會對錯終究是民間事 楊渡勸為了馬英九 熄燈吧！

馬英九基金會13日宣布，要增加4名董事。圖為前總統馬英九（右）與前陸委會主委賴幸媛（左）之前出席活動。（本報資料照片）

馬英九基金會風波不斷，作家楊渡在臉書上撰文「為了馬英九，請熄燈吧！」馬英九基金會只是民間團體，對錯終究是民間事。只可惜了馬英九，若是在逐漸退化的狀態下，把自己的基金會送請檢調單位去折騰，最後傷害最重的當然是他自己。奉勸馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人的緣故，請熄燈吧。

楊渡表示，作為馬英九的朋友，不忍心寫這樣的文章。「但為了保護馬英九，請容我說一聲吧！」楊指出，兩年前，他出版《暗夜傳燈人》一書，馬英九主動表示要來參加新書發表會，那一天他講了一點「渡海傳燈人」的故事，馬心有所感，說了一段抗戰歷史，同樣的內容，開頭說一次，結尾又重覆一次，當天與會的台大前校長管中閔與他都有同感，馬是不是有一點退化了。

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農曆春節前馬楊有一場聚餐，馬的精神確實明顯退化了，朋友都感覺不對勁，他會重覆問一件事，看人的眼神有些惶然，楊問國民黨副主席蕭旭岑，怎麼會這樣？蕭旭岑只能含蓄答，有時好，有時不好，有一點退化了。

楊渡說，看著過去記憶力驚人，可以把釣魚台歷史與國際公約倒背如流的老馬老去，內心非常感傷。直到馬英九基金會爭端發生。才警覺到，「啊！退化若此，如何處理公共事務呢？」作為歷史研究者，忍不住想起歷史上的悲劇。

楊渡指出，一個英明治國、開疆拓土的皇帝，不料晚年昏庸，決策反覆，造成朝局動盪，天下混亂。這些史實的背後，很可能是皇帝年紀大了，得了阿茲海默症；朝臣無人敢說皇帝有病，只能眼睜睜看著皇帝被宦官小人包圍，留下一個爛攤子傳給下一代。秦始皇、漢武帝、唐太宗、乾隆，都是一生英明，卻以昏聵終結。

楊渡表示，還好馬英九基金會只是民間團體，對錯終究是民間事。只可惜了馬英九，若是在逐漸退化的狀態下，把自己的基金會送請檢調單位去折騰，最後傷害最重的當然是他自己。一生潔身自愛的君子，最終以昏聵自訴告終，何其悲哀！「從歷史觀現世，唯有深深的悲憫。我只能奉勸馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人的緣故，請熄燈吧！」

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