基金會社工暗槓身障者補助又私吞公款 良心不安自首換緩刑
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導
高雄一名在慈善基金會擔任社工的張姓男子，因自己的財務出現缺口，竟兩度暗槓身障者的補助款共6萬多元，還侵吞基金會的8萬元公款，但他事後因為感到良心不安，主動去派出所自首，但仍遭到起訴，不過因為他坦承犯行、又與身障者和解，法官最終判他有期徒刑7個月、得易科罰金，緩刑2年。
判決指出，張男原任職於高雄某慈善基金會，主要負責協助身障者申請補助款，但去年10月間，他因自身財務出現缺口，竟把腦筋動到身障者的補助款上，未將社會局應該核發給身障者的6萬多元補助款匯入當事人戶頭，反而是暗槓私用。
不過張男事後發現良心不安，在暗槓款項約一周後，就主動到派出所自首，先是坦承侵吞基金會公款8萬元，由於基金會當時未立即報案，只要張男先說明，沒想到該名身障者因未收到補助款報警，才讓張男的犯行曝光。
張男對於所犯也全盤坦承，表示他經濟壓力太大才會出此下策，他也與該名身障者達成和解，承諾分期償還補助金。高雄地院審理後認為，他犯後態度良好、自首符合減刑要件，加上已與被害人和解，最終依業務侵占罪判刑7個月、得易科罰金，並宣告緩刑2年，全案可上訴。
照片來源：示意圖。記者王昭濱攝
