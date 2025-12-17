觀傳媒

【基金醫生觀點】台股 ETF 也出「怪物新人」？Cortis 級的 00991A 震撼空降！

郭 嘉

文／基金醫生 馮志源

最近韓團 Cortis 在 AAA 頒獎典禮那首洗腦神曲〈Go〉大家聽了嗎？出道才 4 個月就被譽為繼承 BTS 基因的「怪物新人」，看著這股新勢力崛起，基金醫生聯想到，類似的「怪物新人」效應也正在國內主動式 ETF 市場中發酵！一檔募集逾百億的新兵，竟直接空降台股主動式 ETF 第三大！一場老將與新兵之間的規模攻防戰，已悄然揭開序幕！值得期待。

圖片產製：NotebookLM
圖片產製：NotebookLM

主動式元年：從試水溫到火力全開

盤點今年首波（5~7月）掛牌名單，表現最狂的當屬 00981A 主動統一台股增長，這隻「吸金怪獸」挾著超過 60% 的鬼神績效，規模在短短半年內從 28.2 億元暴風膨脹至 407.1 億元，成長幅度是驚人的 1,344%！目前它不僅是主動式 ETF 王者，更殺進全台股 ETF 規模排行榜第 13 名。而 00982A 主動群益台灣強棒亦不遑多讓，規模從成立時的 51 億元激增 441% 至 276 億元，穩居第二。

00991A：百億規模的「怪物新人」

如果說上半年的主動式 ETF 是「試水溫」，那麼年底這波募集潮無疑是「火力全開」。各大投信看準明年展望祭出重兵，其中復華投信展現了強大的通路與產品設計實力。其所推出的 00991A 主動復華未來 50堪稱年底最強「怪物新人」，在 12/3 至 12/5 短短三天募集期竟狂掃 108 億元資金！這個數字不僅粉碎了上半年所有同類商品的募集紀錄，更讓它還未掛牌上市就直接「彎道超車」，超越了早半年出道的野村 (00980A)、安聯 (00984A)，直接空降成為台股第三大主動式 ETF。00991A 的橫空出世，是不是像極了韓國天團 Cortis，隨著 12/18 正式掛牌，這股強勁的「主動選股」需求勢必將對現有版圖造成劇烈洗牌！

圖片產製：NotebookLM
圖片產製：NotebookLM

復華投信素有「天團基金/ETF製造機」美譽（如復華復華、復華華人世紀、00924 S&P500 成長），這次 00991A 主打「未來 50」，選股不只選已經紅到發紫的老牌巨星（現有前 50 大），而是像星探挖掘練習生一樣，鎖定那些具備爆發力、即將擠進前 50 大的潛力股，接下來，就看 00991A 在 12/18 正式出道舞台 (掛牌上市) 當天的「初舞台直拍」(股價表現)與後續績效表現！

別再看後照鏡投資！00991A12/18 掛牌，幫你抓出 0050 買不到的上櫃寶藏明珠

擁百億規模的焦點新兵——主動式 ETF 00991A，即將於 12/18 正式掛牌上市。近期台股經歷大幅回檔，市場普遍認為這為主動式基金提供了絕佳的「撿便宜」與逢低佈局機會，讓 00991A 的掛牌備受矚目。

有別於傳統被動式 ETF 往往等公司市值夠大才買進的「後視鏡」投資邏輯，主動式管理的 00991A 採取的是具前瞻性的「望遠鏡」策略。在 AI 產業變動劇烈、供應鏈名單頻繁更迭的當下，主動式選股更能精準捕捉產業脈動，目標直指挖掘出「未來的 0050 成分股」。

打破市值型ETF選股天花板，鎖定「成長帶」黑馬 上櫃AI隱形冠軍

00991A 的核心優勢在於突破了傳統市值型 ETF 的選股限制。除了鎖定市值排名 51 至 150 名的「成長帶」黑馬外，更將觸角延伸至具爆發力的國內「上櫃」公司。市場觀察指出，許多高成長的 AI 關鍵供應鏈，如先進封測 (CoWoS)、散熱、PCB、高速傳輸等，其實有不少都隱身於上櫃板塊。

以台股現任股王信驊 (5274) 為例，作為全球伺服器遠端管理晶片 (BMC) 的市佔龍頭，受惠於 AI 伺服器強勁需求，今年股價從 3,550 元一路飆升至 7,300 元之上，市值更突破 2,500 億元。然而，礙於其「上櫃」身分，即便表現亮眼也無法進入 0050 的選股池。這類具備產業關鍵地位、卻尚未轉上市或達權重門檻的「隱形冠軍」，正是 00991A 投研團隊積極鎖定的核心持股，力求為投資人創造超越大盤的 Alpha 收益。

首波募集的台股主動式ETF

資料來源：基金醫生整理
資料來源：基金醫生整理

第二波募集的台股主動式ETF

資料來源：基金醫生整理
資料來源：基金醫生整理

免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，所有資訊內容僅供參考之用途，不構成任何個人或機構之意見或判斷，且非投資建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

