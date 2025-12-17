【基金醫生觀點】台股 ETF 也出「怪物新人」？Cortis 級的 00991A 震撼空降！

文／基金醫生 馮志源

最近韓團 Cortis 在 AAA 頒獎典禮那首洗腦神曲〈Go〉大家聽了嗎？出道才 4 個月就被譽為繼承 BTS 基因的「怪物新人」，看著這股新勢力崛起，基金醫生聯想到，類似的「怪物新人」效應也正在國內主動式 ETF 市場中發酵！一檔募集逾百億的新兵，竟直接空降台股主動式 ETF 第三大！一場老將與新兵之間的規模攻防戰，已悄然揭開序幕！值得期待。

圖片產製：NotebookLM

主動式元年：從試水溫到火力全開

盤點今年首波（5~7月）掛牌名單，表現最狂的當屬 00981A 主動統一台股增長，這隻「吸金怪獸」挾著超過 60% 的鬼神績效，規模在短短半年內從 28.2 億元暴風膨脹至 407.1 億元，成長幅度是驚人的 1,344%！目前它不僅是主動式 ETF 王者，更殺進全台股 ETF 規模排行榜第 13 名。而 00982A 主動群益台灣強棒亦不遑多讓，規模從成立時的 51 億元激增 441% 至 276 億元，穩居第二。

00991A：百億規模的「怪物新人」

如果說上半年的主動式 ETF 是「試水溫」，那麼年底這波募集潮無疑是「火力全開」。各大投信看準明年展望祭出重兵，其中復華投信展現了強大的通路與產品設計實力。其所推出的 00991A 主動復華未來 50堪稱年底最強「怪物新人」，在 12/3 至 12/5 短短三天募集期竟狂掃 108 億元資金！這個數字不僅粉碎了上半年所有同類商品的募集紀錄，更讓它還未掛牌上市就直接「彎道超車」，超越了早半年出道的野村 (00980A)、安聯 (00984A)，直接空降成為台股第三大主動式 ETF。00991A 的橫空出世，是不是像極了韓國天團 Cortis，隨著 12/18 正式掛牌，這股強勁的「主動選股」需求勢必將對現有版圖造成劇烈洗牌！

圖片產製：NotebookLM

復華投信素有「天團基金/ETF製造機」美譽（如復華復華、復華華人世紀、00924 S&P500 成長），這次 00991A 主打「未來 50」，選股不只選已經紅到發紫的老牌巨星（現有前 50 大），而是像星探挖掘練習生一樣，鎖定那些具備爆發力、即將擠進前 50 大的潛力股，接下來，就看 00991A 在 12/18 正式出道舞台 (掛牌上市) 當天的「初舞台直拍」(股價表現)與後續績效表現！

別再看後照鏡投資！「00991A」12/18 掛牌，幫你抓出 0050 買不到的上櫃寶藏明珠

擁百億規模的焦點新兵——主動式 ETF 00991A，即將於 12/18 正式掛牌上市。近期台股經歷大幅回檔，市場普遍認為這為主動式基金提供了絕佳的「撿便宜」與逢低佈局機會，讓 00991A 的掛牌備受矚目。

有別於傳統被動式 ETF 往往等公司市值夠大才買進的「後視鏡」投資邏輯，主動式管理的 00991A 採取的是具前瞻性的「望遠鏡」策略。在 AI 產業變動劇烈、供應鏈名單頻繁更迭的當下，主動式選股更能精準捕捉產業脈動，目標直指挖掘出「未來的 0050 成分股」。

打破市值型ETF選股天花板，鎖定「成長帶」黑馬 上櫃AI隱形冠軍

00991A 的核心優勢在於突破了傳統市值型 ETF 的選股限制。除了鎖定市值排名 51 至 150 名的「成長帶」黑馬外，更將觸角延伸至具爆發力的國內「上櫃」公司。市場觀察指出，許多高成長的 AI 關鍵供應鏈，如先進封測 (CoWoS)、散熱、PCB、高速傳輸等，其實有不少都隱身於上櫃板塊。

以台股現任股王信驊 (5274) 為例，作為全球伺服器遠端管理晶片 (BMC) 的市佔龍頭，受惠於 AI 伺服器強勁需求，今年股價從 3,550 元一路飆升至 7,300 元之上，市值更突破 2,500 億元。然而，礙於其「上櫃」身分，即便表現亮眼也無法進入 0050 的選股池。這類具備產業關鍵地位、卻尚未轉上市或達權重門檻的「隱形冠軍」，正是 00991A 投研團隊積極鎖定的核心持股，力求為投資人創造超越大盤的 Alpha 收益。

首波募集的台股主動式ETF

資料來源：基金醫生整理

第二波募集的台股主動式ETF

資料來源：基金醫生整理

免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，所有資訊內容僅供參考之用途，不構成任何個人或機構之意見或判斷，且非投資建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。