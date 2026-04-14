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基金醫生：00929具備「我養你」底氣！
▲投資高股息ETF是一場長距離馬拉松，取勝之道在於智慧配速而非盲目衝刺。（圖／unsplash）
文／基金醫生 馮志源（理柏LSEG Lipper亞太區研究總監）
古偶劇《逐玉》中田曦薇飾演的殺豬女樊長玉喊出「我殺豬養你」，霸氣又甜，但在投資戰場上，現實版的「我養你」更需要厚實的資產基礎與穩定的現金流。近期人氣重新回流的00929復華台灣科技優息，正上演著從「病嬌侯爺」蛻變回「霸氣武安侯」的強勢回歸，現正是可長期投資的黃金時刻！
同樣投入100萬，為何有人能好整以暇地月領股息、優雅享受複利，有人卻只能抱怨連連、深陷套房？投資高股息ETF是一場長距離馬拉松，取勝之道在於智慧配速而非盲目衝刺。
基金醫生有粉絲朋友在2023年6月以15元掛牌價就進場投資00929，面對去年的對等關稅與今年的地緣政治風險波動，他們明顯老神在在，展現了慧眼獨具的韌性，這是因為他們至今（截至3月配息）共歷經33次配息，累計每股領了3.72元股息，光是累計現金股息就回收了當初本金的25%，等於成本降低1/4至11.3元，這層厚實的「防彈背心」讓他們優雅地享受複利的甜美果實，毫無所懼，創造出逾55%的總報酬，百萬本金已增值到155萬元。
反觀有一類「逐股息而居」的投資人，長期總是陷入「年化配息率」的迷思，容易變成被拍暈的「豬囉囉」。如果貪戀00929在2024年6月高達12%的年化配息率而孤注一擲，在21.52元高點追高進場的，不僅百萬資金僅能換得46.5張00929，最後結果卻可能是領了股息卻賠了價差，累計至今的報酬率僅約2.0%，持續在保本線掙扎。
然而，最令人驚豔的則是危機入市的「抄底派」，他們在00929去年12月配息腰斬至0.05元、市場哀鴻遍野時反向布局，以股價墜入17.6元低檔掃貨，用百萬資金換取56.8張00929，僅僅花了4個月就憑藉資本利得與配息回溫出繳出逾15%的亮眼成績，資金運用效率極高。
想成為長期投資的大贏家，不想當被拍暈的「豬囉囉」？現在正是投資00929的黃金進場點。基金醫生馮志源觀察到三大面向，首先是00929指數及選股核心邏輯已「獨自升級」，不僅成分股擴增至50檔且審核頻率提高為一年兩次，能更精準捕捉產業變化，並納入生技、綠能等科技精銳。隨著台積電與聯發科等權值股助陣，00929 已蛻變為兼具防禦與攻擊的混血強者。
其次是00929展示了所向披靡的「填息肌肉」，00929年化殖利率已回歸6%～ 8%的穩健區間，更展現出勝率高達94%的「填息肌肉」，統計過去34次除息僅2次貼息，更有7成機率達成當天填息的神速紀錄。
最令人震撼的是其月配息趨勢的高光再現，00929月配息從去年5月的低谷一路攀升，由0.07元連續調升至0.11元，最新4月公告更「暴力升息」18%至0.13元，年化配息率上衝至8.2%，目前（4/10）股價重新站上20元整數大關，正如同謝征重新披上鐵血戰甲重掌兵權，正式宣告武安侯霸氣回歸，對追求穩定現金流的投資人而言，這股回升韌性無疑是目前月配息市場中最具戰鬥力的選擇。
▼想成為長期投資的大贏家，不想當被拍暈的「豬囉囉」？現在正是投資00929的黃金進場點。（圖／NotebookLM）
免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非投資建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
#00929 #基金醫生 #配息 #高股息 #武安侯
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