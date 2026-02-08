基關受理報關人員申請獎狀

基隆關為激勵轄區報關業專責報關人員，即日起至3月31日辦理115年度專責報關人員申請核頒獎狀作業，籲請符合資格的專責報關人員踴躍提出申請。

基隆關表示，符合資格的專責報關人員，須填妥申請書，並檢附相關證明文件向該關業務二組申請（花蓮分關轄區報關業者專責報關人員，逕向花蓮分關申請）。經核定符合獎勵條件的專責報關人員將以書面通知。

專責報關人員申請核頒獎狀資格要件，包括：一、執行專責報關業務滿3年以上，並繼續執業中者。二、申請的前一年度所簽證的進出口報單在500份以上，且年錯單率未超過千分之一者。三、申請的前一年度未受停止報關審核簽證業務、廢止執業登記處分者。四、申請的前一年度未受警告或罰鍰處分者。