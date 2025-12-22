基關沒入貨物標售26日開標 今明兩天可申請看貨

基隆關114年最後一場定期通信標售海關沒入及逾期未報關等貨物，將於12月26日開標，歡迎有興趣的商民踴躍投標，這次標售的貨物琳瑯滿目，包括花崗岩戶外洗手盆、枕套、非磨毛平織印花布、針織布、印花床包組、棉襪、被子、枕套、床包及床罩、床包組三件套、動力推車、電動自行車及零件、電動滑板車、電動腳踏車、電動獨輪車、電動自行車及配件、螺絲墊片、螺釘及螺母、子母床、鉚釘及鐵絲等。

基隆關表示，有意參與標購的商民，可在12月23日至24日的每天上午9時至11時30分，或下午1時30分至4時，前往該關私貨倉庫及所轄各貨櫃集散站、聯鎖倉庫、保稅倉庫看貨；為配合臺灣港務股份有限公司加強國際商港管制區進出人員及車輛管理，欲進入管制區內看貨的商民，需先電洽該關（02－24202951分機3240）登錄資料後，再線上申請人員／車輛通行證，憑證進入商港管制區。

基隆關提醒有意標購的商民，需於12月23日至24日的上午9時至中午12時或下午1時至4時，前往該關法務緝案組處理課私貨處理股繳交押標金及領取投標單，每組貨物以1張投標單為限，並需以限時掛號郵寄，務必於開標當日（26日）下午1時30分前寄達該關。