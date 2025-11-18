基關稽核保稅倉庫及物流中心個資管理

基隆關為落實監管保稅倉庫及物流中心對個人資料檔案的安全維護與管理，每月都會選擇一家保稅倉庫或物流中心執行稽核，查察業者對公司所保有的個人資料檔案，是否有確實做好安全維護及管理的措施。

財政部於111年2月8日訂定保稅倉庫及物流中心個人資料檔案安全維護管理辦法，要求業者應落實個人資料檔案的安全維護及管理措施，以防止個資被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。鑑此，基隆關每個月都會派員對轄區其中一家保稅倉庫或物流中心執行其所保有的個人資料檔案的進行相關資安、資管稽核。

廣告 廣告

基隆關表示，依據保稅倉庫及物流中心個人資料檔案安全維護管理辦法第6條規定，若業者發生保有的個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏等安全事故，業者應立即採取適當應變措施，以控制事故對當事人的損害。

最重要的是，一旦發生保有的個人資料發生安全事故，業者應自發現事故起72小時內，檢附「個人資料侵害事故通報及紀錄表」，以電子郵件方式向關務署通報。