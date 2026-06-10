基隆、新北12縣市大雨特報 慎防短延時強降雨

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中央氣象署今天（10日）中午發布大雨特報指出，滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，易有短延時強降雨，台東縣、恆春半島已有豪雨發生，今日基隆北海岸、東半部、南部地區及中部山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。

大雨特報警戒地區：基隆市、新北市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署指出，由於發生較大規模或較劇烈豪雨的機率逐漸降低，今天上午8時解除「115年0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件加強作業」，恢復一般作業。

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