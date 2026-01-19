基隆七堵室內兒童樂園大童區 21日起試營運

（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市七堵室內兒童樂園「大童區」今天開幕，內有「探險號列車」火車頭等設施，將從21日起試營運，每場次共30名孩童，21日至25日入場還可玩扭蛋，獲得火車主題小禮物。

基隆市政府今天舉辦七堵室內兒童樂園「大童區」開幕活動，「大童區」服務對象為6歲至12歲兒童，市長謝國樑與孩童一同搶先體驗全新遊戲設施，並聽取學童介紹場館特色。

謝國樑表示，市府推動「一區一特色」室內兒童樂園政策以來，累計使用人次已突破53萬，滿意度超過99%。

謝國樑指出，市府投入新台幣1292萬餘元，活化七堵室內兒童樂園周邊空間設置「大童區」，其中「探索區」融入七堵舊火車站意象，設置高度350公分的溜滑梯，「挑戰區」則打造高度450公分的「探險號列車」火車頭設施，讓孩子在遊戲中鍛鍊體能，也能認識在地鐵道文化。

謝國樑表示，特別感謝基隆市副市長邱佩琳，先前成功媒合邱創煥文教基金會及禎祥食品，捐贈「小童區」相關設施，展現公私協力共同打造友善兒少環境的成果。

市府兒童及少年事務處長吳雨潔指出，「大童區」21日起試營運，每場次採網路預約15名、現場排隊15名，共30名孩童入場，21日至25日入場的孩童還可參加扭蛋活動。由於「大童區」的設施較有挑戰性，必須穿著包覆度較佳的鞋子入場，為了安全起見，不要穿拖鞋或涼鞋入場。（編輯：張雅淨）1150119