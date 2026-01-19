基隆七堵室內兒童樂園6至12歲「大童區」今開幕 1/21試營運

基隆市七堵區室內兒童樂園新增挑戰號列車，訓練兒童體力。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天(19日)上午於七堵室內兒童樂園舉辦「大童區」開幕活動，基隆市長謝國樑說，七堵室內兒童樂園以前服務6歲以下幼兒，由於家長反映家中孩童超過6歲卻未滿12歲，來到現場乾瞪眼；因此，市政府投入1292萬元打造專屬6至12歲的七堵鐵道主題「大童區」，後天(21日)起試營運。「探索區」有350公分的溜滑梯，融入七堵舊火車站意象，「挑戰區」設置高達450公分的「探險號列車」火車頭設施。讓孩童訓練體能、更能了解七堵鐵道歷史。

謝國樑表示，基隆推動「一區1特色」室內兒童樂園政策，自開放以來已突破53萬使用人次，深受市民肯定；市府再斥資1292萬餘元，將七堵樂園周邊空間轉化為大童專屬場域。基隆市副議長楊秀玉、議員張耿輝等到場，肯定市府從善如流，造福更多的孩童。

基隆市政府今天(19日)上午於七堵室內兒童樂園舉辦「大童區」開幕活動，將服務對象擴及6至12歲的學齡兒童，謝國樑出席與30位孩童一同搶先體驗全新遊戲設施，並聽取長興國小「小小代言人」介紹場館特色，現場規劃趣味闖關與扭蛋活動，氣氛熱鬧歡樂。

基隆市兒童及少年事務處處長吳雨潔說明，七堵室內兒童樂園大童區將自1月21日起試營運，為兼顧遊戲品質與安全管理，每場次採網路預約15名、現場排隊15名，共30名孩童入場。試營運前5日入場的孩童，皆可參與粉紅泡泡扭蛋活動，增添遊戲驚喜與參與感。

謝國樑感謝副市長邱佩琳先前成功媒合邱創煥文教基金會及禎祥食品等企業，捐贈小童區相關設施，展現公私協力、共同打造友善兒少環境的成果。

