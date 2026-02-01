基隆七堵透天厝火警 2人受困3樓陽台獲救

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市七堵區綠葉街一間透天民宅今天上午發生火警，2人受困在3樓陽台等待救援，消防員獲報到場架梯上樓救出2人，所幸意識清楚預防送醫。

基隆市消防局上午9時48分接獲通報，綠葉街一間透天民宅2樓冒出濃煙，立即派遣百福、暖暖、七堵、安樂分隊及第二大隊前往搶救，消防員抵達後發現1男1女受困在3樓陽台。

消防員立即架梯上樓搶救，上午10時6分救出2人，所幸意識清楚，預防性送往汐止國泰醫院觀察，現場經消防員持續布設水線搶救後，火勢於上午10時16分受到控制，上午10時24分撲滅，預估燃燒面積約5平方公尺。

此外，基隆市消防局上午8時27分獲報，孝三路65巷一間民宅3樓發生火警，立即派遣13輛各式車輛及24名人員前往搶救，消防員抵達時3樓窗戶冒出黑煙，經布設水線搶救後，火勢於上午8時47分受到控制，經消防員確認後，火災發生時屋主不在家屋內無人，起火原因待消防局後續調查。（編輯：陳清芳）1150201