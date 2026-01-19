基隆上週大停水！童子瑋批「市府監督鬆脫」 綠轟：市政管理失能

地方中心／陳崇翰 基隆報導

基隆麥金路上週因為自來水漏水，台水停水開挖搶修，造成4萬戶用水受影響，引發民怨。基隆市議長童子瑋痛批「市府在監督上有些鬆脫」；國民黨和民進黨基隆市黨部，今天（19）都開記者會互相砲轟，藍批童子瑋放馬後炮、錯置責任；綠回擊市政管理失能。

基隆麥金路上周四晚上，自來水幹管破裂，大停水，影響4萬戶的居民用水，台水緊急搶修。但居民反應，根本沒收到通知。基隆市議長童子瑋痛批，「市府監督機制鬆脫」。但國民黨基隆市黨部，立刻回擊。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，反觀童子瑋你卻完全神隱，直到事件結束之後，你才突然出面高喊加強監督機制，童子瑋你這樣的作法，無疑就是事後補一句的馬後炮。



民主進步黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，通報機制死當，市民無所適從，麥金路的這個主要幹管，水管破裂之後，市政府的通報機制明顯失靈，停水的範圍、復水的期程也反反覆覆。





民進黨不甘示弱，認為管線老舊並非突發問題，而且當時甚至許多人，根本不知道要停水，也來不及儲水。

基隆市長謝國樑表示要做好，而且要充分跟民眾告知，我想這個是所有國營事業都應該要做到的事，不是因為他們是中央管的，所以一到地方就所有的工作都由地方來負責。





民主進步黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，並不是單一個案，它顯現出的是市政府長期沒有控管整個的水域水管，以至於全市的大停水，市政府在通報應變還有風險管理是完全的失能。





民進黨認為基隆市府對於緊急事件，不僅缺乏溝通，也沒即時進行宣導，才會使得停水事件，演變成用水的信任危機。





