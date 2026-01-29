基隆下雪了？議會旁水溝冒大量泡沫 環保局追查來源

基隆市 / 綜合報導

基隆市議會旁壽山路的水溝，昨(28)日出現大量泡沫，而且越來越多，整個馬路都被白色泡沫覆蓋，影響通行，有小朋友看到還以為下雪了，里長擔心有汙染問題，趕快通報，環保局也到場清潔，要追查來源。

馬路上驚見大量白色泡沫，疑似從水溝蓋冒出，機車騎士想通過，必須像這樣，民眾說：「小心小心小心。」一個個繞到路旁，避免壓到泡泡滑倒摔車，只見現場泡泡越來越密集，滿地的泡沫，小朋友一看，還以為是下雪了。

民眾說：「我剛剛以為這是雪，因為都白白的而且是一塊一塊的，有點奇怪。」這大量不明泡沫，昨(28)日下午出現在基隆壽山路，從市議會後方水溝蓋，一路往上到中正公園圓環的道路，幾乎都快要被泡泡吞沒，地面沒多久也變得濕滑。

民眾說：「這還滿濃密的欸，對很濃密。」一度影響當地民眾通行，趕緊通報里長，當地里長王柏力說：「旁邊那條路上面的水溝都是，有一家出來外面都有後面就沒有了，我怕是消防那個泡沫有沒有，碰到水會發泡的。」

基隆市議員何淑萍說：「也希望環保局馬上來處理現有的這些泡沫，以防我們民眾路過時滑倒。」就怕泡沫含有汙染物質，里長和議員通報環保局後，現場也出動灑水車，先將路面泡沫沖刷移除，只是泡泡到底從哪裡來，環保局研判可能是從家戶流出，後續將持續採樣，調查來源成分以及有無汙染性。

