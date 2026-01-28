基隆下雪了？路上驚見大量「不明白色泡沫」 環保局追來源

基隆出現不明泡沫，民眾還以為下雪。（翻攝陳宜臉書）

基隆市信義區壽山路附近水溝，今（28日）下午突然出現大量不明泡沫，由於先前基隆才爆自來水油汙染事件，格外引發關注，基市環保局獲報已前往勘查，追查汙染來源。

下雪了？ 基隆民眾熱議

現場畫面可見，水溝旁出現大批泡沫，不少民眾驚呼還以為是下雪，不過由於泡沫來源不明，民進黨基隆市議員陳宜提醒用路人提高警覺，注意安全，避免接觸不明物質。

基隆水溝旁出現大量不明泡沫，環保局追來源。（翻攝陳宜臉書）

別亂碰！ 環保局追泡泡汙染源

陳宜指出，這些大量不明泡沫，從壽山路基隆市議會旁水溝，一路延伸至成功國中一帶水溝皆有出現，她已於第一時間通報市府工務處及環保局到場查處。

陳宜說，她們將會持續追蹤後續處理情形，守護大家的行路安全與環境衛生。

