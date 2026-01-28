基隆下雪？壽山路排水溝冒出大量泡沫 疑從民宅流出

基隆市中正公園壽山路排水溝今天下午冒出大量不明白色泡沫。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市壽山路排水溝今天下午冒出大量不明白色泡沫，綿延數十公尺，環保局已派人追查，初步判斷並非消防泡沫，疑似從民宅流出，但屋內無人暫無法進入，環保局先清除不明泡沫，待進一步調查。

衛生福利部基隆醫院兒科醫師卜令柟下午1點左右運動時，赫然發現基隆市議會旁壽山路1號巷弄排水溝冒出大量的白色泡沫，沿線排水溝都有，立即通報1999市民熱線。

環保局、消防局等相關單位立即派員到現場勘查發現，從市議會上方的成功國中校外水溝、中正國寶社區等排水溝都出現白色泡沫。

當地仁義里長王柏力說，壽山路一帶山上沒有洗衣工廠，他擔心是消防泡沫。不過，消防局確認不是消防局的消防泡沫。環保局一邊持續追查泡沫來源，一邊派人清除。

市議員陳宜與何淑萍都趕到現場關切，認為基隆河先前才發生油污及泡沫污染事件，呼籲市府務必清查泡沫來源，請環保局採樣化驗。

據環保局指出，泡沫來自民宅，但屋內沒有人在家，環保局暫時無法進入追查，懷疑是民宅消防設備的消防泡沫洩漏，仍需調查釐清。

