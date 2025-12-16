政治中心／綜合報導

2026基隆市長選戰，外界點名議長童子瑋代表民進黨挑戰現任的謝國樑，他也在基隆7個行政區掛起看板。接受專訪時說"隨時做好為市民服務的準備"、"基隆不能再等"，藍營立委強調"市長要忍辱負重，把基隆做好，現在最佳人選仍是謝國樑"，童子瑋則轟"謝國樑各項民調都很不好"。

基隆主要道路上，議長童子瑋的看板高掛，一下子掛了七面，在七大行政區分別向市民報告自己爭取的建設，接受專訪大方表態，只要民進黨徵召他選市長，會全力爭取為市民打拚的機會。\

童子瑋說「我們也不希望說基隆市持續停滯，很多親近的幕僚或者說不分藍綠的朋友，都勸我說可以再等等，因為我還年輕，我的想法是，基隆可以再等嗎、基隆人願意再等嗎？所以我們當然會做準備來努力。」

強調市長換人後，市民感受到落差，日前的自來水被油汙染，他也認為謝國樑反應太慢。

掛看板「基隆不能再等」 童子瑋轟謝國樑：各項民調都很不好

基隆市議長童子瑋（左）、基隆市長謝國樑（右）。（圖／資料照）





童子瑋說「譬如說排放廢水管理，這就是長期市政府的責任、清理這些淤泥也是市政府的責任，你在市民的生活大小事上面關注度不夠，所以在水的問題，第一時間沒有跳出來做止血。」

林沛祥說「基隆市府對於這次水汙染的處理是即時且迅速的，(童子瑋)相對有情緒的發言，我是感到相當的遺憾。」

面對挑戰，選區立委林沛祥幫謝國樑辯護，更認為兩人之間配合，最能帶動基隆發展。

林沛祥說「市長是選一位能夠做事的我跟謝國樑市長的配合，是相當順暢，謝國樑是目前我認為2026基隆市長最好的人選。」

主持人問「你給市府跟市長打幾分？」

童子瑋說「我們歷年來的各種民意調查，表現都不太好，我們應該全台灣獨步全球的事情，我們用市政預算做籃球隊，電動機車吃了非常多預算，把大量預算吃在這裡，你就不可能有規劃市政重大建設。」

在地綠營議員都力拱童子瑋（左２）參選。（圖／資料照）





過去幾次選舉，基隆歷經由藍轉綠，再由綠轉藍的變化，這回民進黨重新發起挑戰，台灣頭瀰漫濃濃選戰煙硝味。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：掛看板「基隆不能再等」 童子瑋轟謝國樑：各項民調都很不好

