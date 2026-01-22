基隆中和路、復興路口出現1公尺深坑 市府急搶修「預計14時恢復通車」

基隆中山區中和路與復興路口出現深約1公尺、長寬40公分的坑洞（翻攝自臉書@施偉政）

基隆連日下雨，今日上午交通要道竟出現坑洞！市議員施偉政指出，中山區中和路與復興路口出現深約1公尺、長寬40公分的坑洞，目前市府工務局已在搶修，預計14時恢復通車。

施偉政今（22日）9時28分於臉書粉專提醒交通要道破洞了，直指基隆中和路與復興路的路口，出現一個深度約90公分、寬度40公分的大洞，「目前已由旁邊熱心的洗車店放置三角錐，這裡是中山區車流量極高的地方，各位好朋友如果行經此處務必小心行駛注意安全，注意路況！」並說明已通報工務處處理。

「道路掏空緊急處理中！」施偉政12時12分再更新，初步研判掏空深度約1公尺以上，寬度約40公分，所幸未造成車輛受困及人員傷亡，目前搶修班已進駐現場進行緊急搶修，並同步釐清掏空原因，預計14時左右恢復正常通行。他也提醒「搶修期間行經該路段請減速慢行，並配合現場交通引導。」

據《自由時報》報導，工務處的搶修人員已到現場進行緊急開挖，原以為自來水破漏造成路基淘空，經仔細檢查發現是附近水溝破損造成的，工務處將先回填路面，預計約於14時恢復通車，後續再辦理水溝修繕。

