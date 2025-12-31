基隆中山區新建社區榮獲社區金點獎 邱佩琳貼紅榜祝賀肯定基層照顧成果





基隆市中山區新建社區照顧關懷據點榮獲衛生福利部114年度「社區金點獎」，基隆市副市長邱佩琳31日在社會處長楊玉欣、中山區長陳錫洺等人陪同下，前往新建社區張貼紅榜表達祝賀，並與長者一同用餐交流，肯定志工夥伴長期深耕社區、用心照顧長者的付出。邱佩琳表示，新建社區在全國眾多參選單位中脫穎而出，展現基隆基層照顧體系深厚能量與凝聚力。

邱佩琳指出，基隆市的社區照顧關懷據點在全國評選中展現高度競爭力，此次共有5,210個單位提出申請，最終僅15個單位獲獎，新建社區能夠獲此殊榮實屬不易。她表示，基隆並非資源相對充裕的六都城市，卻能在有限預算與人力條件下，憑藉社區自發力量與志工投入，獲得中央肯定，這正是基隆最珍貴的城市底蘊。

社會處長楊玉欣補充，新建社區照顧關懷據點自民國96年成立以來，長期由社區志工自主投入服務，從鐵道旁、高架橋下的畸零空間出發，逐步發展出穩定且具特色的關懷模式。社會處也持續透過專業輔導與資源連結，支持據點深化服務內容，讓長輩能在熟悉的社區環境中安心生活、持續參與。

新建社區理事長簡秀月表示，據點位於基隆火車站鐵道旁、國道一號起點旁高架橋下，20年來由一群熱心志工陪伴社區走過不同階段，不僅將原本灰暗的街角改造成3D彩繪廊道，成為觀光客打卡景點，也在高架橋下開闢「開心農場」，讓參與活動的長輩親手種下健康與希望。

邱佩琳認為，這項成就背後最重要的推動力，來自於人與人之間的愛與良善，以及基層領導者如理事長、里長長期投入的共同用心，匯聚成一股強大的集體力量，讓新建社區照顧關懷據點的服務品質得以達到全國頂尖水準。

邱佩琳最後強調，基隆市目前157里中已布建107處社區照顧關懷據點，市府將持續與社區、里長及民間團體攜手合作，強化在地支持系統，讓更多像新建社區一樣的基層力量被看見、被肯定，讓基隆長輩能安心在地安老，打造更有溫度的高齡友善城市。

