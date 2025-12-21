基隆中山區議員9搶4 參選爆炸

明年九合一選舉不到1年，基隆市中山區議員競爭者眾，應選4席如今已有多達9名挑戰者。藍營除現任2名議員，另有新人林祐德爭取提名；綠營包括議員施偉政扎根服務拚連任，另預計提名新人吳巧瀅；白營將推派立委黃珊珊服務處主任呂承祐。此外，民進黨前議員張秉鈞因涉入助理費貪汙案定讞無法再選，預計由妻子李昀靜以無黨參選延續家族勢力，國民黨前議員莊敬聖可能脫黨參選，讓中山區形成參選爆炸局面。

中山區人口截至今年11月底約4.5萬人，原有4席議員，國民黨有宋瑋莉、郭美秀，民進黨包括家族連任數屆的張秉鈞及議員施偉政，藍綠各半，基本盤大致穩定。

不過，由於張秉鈞及其父前議員張錦煌均涉入貪汙助理費案遭判有罪定讞，依《選罷法》喪失登記參選資格，也使選情出現變化，挑戰者紛紛鴨子划水、布局地方。

藍營除現任議員外，曾擔任基隆市長謝國樑祕書的林祐德已表態爭取提名，依據藍營尊重現任議員前提下，若黨部最終提名「2＋1」席，林祐德可不必初選，但據傳莊敬聖對初選不滿，將脫黨參選。

民進黨布局中山區，施偉政這屆以新人之姿當選，積極經營地方，戰戰兢兢拚連任，至於另1席人選，黨部基於「1男1女」互補策略，擬提名形象清新的花藝師吳巧瀅參選，力拚守住綠營第2席。

此外，近期黃珊珊常與呂承祐合體出席活動，希望發揮母雞帶小雞的效應；張秉鈞雖未能參選，仍持續經營地方，預計推派已有身孕的妻子李昀靜以無黨籍「代夫出征」；先前參與反四接運動的張哲源也將再度以無黨籍挑戰。