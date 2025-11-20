基隆中山隧道扮「長髮女鬼」 3人挨罰5000元身分曝

基隆中山隧道日前出現「黑衣長髮鬼影」的照片，引發網友討論，基隆警方調閱監視器後發現，其實是3名違規停車的民眾，在隧道內拍照，後續依違反社會秩序維護法移送。近日判決出爐，3人各被處罰鍰新台幣5000元，其身分也曝光。

有民眾上個月經過基隆中山隧道突然看到一個黑色人影。（圖／警方提供）

回顧事件，有網友上個月在臉書「靈異公社」發文指出，10月26日晚間7時許，騎車經過基隆中山隧道時，突然看到一個黑色人影，頭部向內。當下感到怪異，後來再回到現場確認時，發現黑影的頭已向外轉，讓他嚇得拍下照片後迅速離開。事後他越想越不安，特地前往媽祖廟拜拜，求籤得到聖筊，得知是人為因素才稍微安心。

經調查後，基隆港警隊發現當時確實有一輛白色小客車違規停在隧道內，車上共有3人，其中1人駕車、1男1女下車。男子為女子拍照後立即搭車離去，而該名女子正是留著黑長髮，穿著一身黑，在隧道內站著的「鬼影」。

警方後續將3人依違反社會秩序維護法移送。經基隆地院審理，3人坦承不諱，法官兼衡其違反情節、動機、李男大學畢業智識程度、從事電影業、經濟狀況小康；岩女大學畢業、擔任記者、經濟狀況小康；江男大學畢業、擔任記者、經濟狀況小康等一切情狀，依共同以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞，各處罰鍰新台幣5000元，可抗告。

