基隆中山隧道有女鬼？ 竟是電視台記者為拍靈異短片惡搞 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

在電視台擔任攝影記者的江姓、李姓男子，以及另名岩姓女子，為了拍攝「靈異短片」，上個月26日晚間在基隆中山隧道取景，當時岩女穿著一身黑色衣褲、披長髮站在隧道邊，結果一名機車騎士行經隧道看見後以為「見鬼了」，事後還跑去宮廟拜拜。此事經民眾拍照上網後引起警方注意，調查後鎖定為江男等3人所為，3人到案後辯稱只是為了拍片取景，沒有故意嚇人的動機，基隆地院審理後，將3人依《社會秩序維護法》，裁罰3人各5000元罰款。

廣告 廣告

判決指出，10月26日晚間近7時許，江男開著租來的小客車載著李男與岩女前往中山隧道，3人抵達目的地後，岩女穿著黑色衣褲，一頭長髮面無表情的站在隧道車道旁，然後李男負責拍攝。

當時一名機車騎士行經隧道看見後，以為撞見鬼，除了立即加速離開，事後也去媽祖廟拜拜求平安。而基隆隧道有鬼的傳說不脛而走，民眾甚至將岩女扮演的女鬼照片拍下後放上網，引發社會議論及警方關注。

警方調閱監視器後發現女鬼是假的，隨即通知江男等3人到案說明，3人均坦承是為了拍攝與鬼故事相關的「靈異短片」才會到中山隧道取景，「只是好玩，沒有刻意嚇人的動機」。警方仍依《社會秩序維護法》將3人移送法辦。

基隆地方法院審理後認為，3人在隧道內的裝扮與行為，明顯可能嚇到其他用路人，並危及交通安全，未採信3人「不知道此行為會造成危險」的說法。法官認定，3人確實有以偽裝方式驚嚇他人、且有危害安全之虞的行為，已違反《社會秩序維護法》，裁罰3人各5000元罰款。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會

會面巴拉圭總統貝尼亞 江啟臣感謝始終堅定挺台

【文章轉載請註明出處】