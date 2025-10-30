基隆中山隧道驚見「長髮女鬼」 警方調監視器曝真相：為萬聖節拍片

基隆市 / 武廷融 綜合報導

一名騎士26日晚間行經基隆中山隧道時，驚見一名「長髮黑衣女鬼」，嚇得他事後跑去媽祖廟拜拜。對此，警方調閱監視器發現，是3位民眾在拍攝「萬聖節」影片，不過因將車輛違停在隧道內，遭警方已依法舉發，且若有「驚嚇他人、危害安全」之虞，也將依《社會秩序維護法》續行裁處。

26日晚間，有民眾騎車經過基隆市中山隧道，卻看到隧道中有一名身穿黑衣、長髮披肩的女子，把騎士嚇了好大一跳，以為撞見靈異事件，事後更跑到媽祖廟拜拜壓驚，而這張「靈異照片」也在網路上引發熱議。

基隆警方介入調查，調閱監視器畫面發現，當晚有一輛轎車在隧道臨停，隨後一對男女下車拍照，不久後就上車離開。警方調查後，通知岩女及李男還有車上的江姓駕駛到案，3人表示，是為拍攝萬聖節的宣傳影片，才會到隧道取景當素材，並無惡意嚇人。

不過因車輛違規停在隧道內，警方依違反《道路交通管理處罰條例》開罰，另外若查證確有「驚嚇他人、危害安全」之虞，將依《社會秩序維護法》續行裁處。

