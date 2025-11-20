基隆中山隧道驚見「鬼影」！騎士嚇到拜媽祖 拍片3人下場出爐

〔記者林嘉東／基隆報導〕本報10月間獨家報導，有人在基隆市中山隧道內疑似扮鬼，嚇壞路人，案經警方調閱隧道內監視器查出，岩女穿黑衣、黑褲站在隧道內，與李男、江男等3人一起拍攝靈異短片，均函送法辦。基隆地院認為，岩女等3人在隧道內拍攝靈異短片恐驚嚇往來用路人，有影響交通安全，危害安全之虞，依違反社會秩序維護法各裁罰5000元罰鍰。

賴姓騎士上月26日約晚間7點騎車經過中山隧道時，竟看到「背對著車道」模樣嚇人的身影，當下嚇到差點摔車，所幸穩住車頭才沒釀成大禍，他一度認為遇到鬼，過幾十分鐘回程再度看到那個身影，卻是「正面」對著車道而立，最後他拿起手機拍下駭人的一幕，心神不寧下，還跑去媽祖廟擲杯確認是不是遇到鬼，結果媽祖給了聖杯、說是人為。

廣告

案經本報獨家披露後，引發網友熱議；基隆港務警察總隊調閱隧道內外監視器發現，20多歲的江姓男子從台北開車來基隆，載著與他同齡的岩女與李男至中山隧道後，把停在隧道外，岩女與李男晚間6點40分徒步進入隧道內，岩女在隧道內來回走動，李男則在隧道另一側捕捉畫面直至7點5分走出隧道；過程中，岩女長髮披肩，穿著黑色上衣、黑色喇叭褲，並未穿戴假髮等打扮嚇人。警訊後，岩女等3人依涉犯社會秩序維護法函送法辦。

法院審理時，擔任記者的岩女、江男與從事電影工作的李男辯稱，不知道在隧道內拍攝靈異短片，會讓其他用路人受到驚嚇，危害安全之虞；不過，法官認為，岩女等3人在隧道路側，拍攝靈異短片恐驚嚇往來用路人，有影響交通安全，危害安全之虞，依違反社會秩序維護法各裁罰5000元罰鍰。

