基隆中山隧道「鬼影事件」破案！3人為拍靈異短片下場慘了

基隆中山隧道上月驚傳「鬼影」出沒事件。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

基隆中山隧道10月26日晚間驚傳「鬼影」出沒事件！1名騎士行經基隆市中山區中山隧道時，驚見1名黑衣、長髮的女子孤立在隧道路側，模樣陰森，讓他當場腿軟，事後仍心有餘悸，特地跑到廟裡拜拜並將照片與影片上傳至「靈異公社」，引發網路炸鍋討論。由於畫面宛如「女鬼現身」，一度造成民眾群起恐慌，也引起警方高度重視。

警方調閱監視器後發現，所謂的「女鬼」其實是3名年輕人為了拍攝靈異短片而刻意裝扮並取景。當晚6時50分許，23歲的岩姓女子穿著黑衣、黑褲、披著長髮，站在隧道內路旁，扮演「長髮女鬼」。

同夥的江姓男子則負責開車，載著26歲的李姓男子在隧道內拍攝這一幕。3人以為只是在製作靈異影片，卻未考量隧道陰暗狹窄、車流量大，一旦有人被嚇到失控，後果可能相當危險。

騎士目睹後受到驚嚇，警方接獲通報並啟動調查。循線找到3人後，他們在警詢中全盤承認行為，並辯稱當時並不知道會讓用路人受到驚嚇，更未意識到可能危及交通安全。但警方認定此舉已構成以其他方式驚嚇他人，足以危害公共安全，依社會秩序維護法第63條第1項第6款將3人移送。

案件後續由基隆地院簡易庭審理，3名涉案者皆坦承不諱。法院審酌相關情狀，包括3人皆為大學畢業、家庭經濟小康，其中岩女及江男皆從事記者工作，李男則在電影業任職；但基於其行為確實造成恐慌與交通安全疑慮，仍依法認定3人共同以其他方法驚嚇他人，具有危害安全之虞。法院最終裁定，3人各處新台幣5000元罰鍰，全案仍可抗告。

