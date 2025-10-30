基隆中山隧道「鬼影」破案了！監視器拍到2男1女

社會中心／李汶臻報導

日前一名男駕駛開車行經基隆市中山隧道，竟看見一名裝扮似「長髮女鬼」的人影站在隧道旁正臉朝向隧道。一度以為自己眼花看錯的駕駛，開車回程時想再度確認，豈料隧道旁的人影依舊還在。讓他嚇到趕緊拍照下來，事後嚇壞急找媽祖求解，畫面被PO網後也引發各界關注；針對此事，警方介入展開調查並調閱監視畫面追查真相，稍早超毛鬼影的「真身」也曝光了。





賴男開車行經中山隧道，看到正面、對著車道而立的「超毛鬼影」，嚇到衝媽祖廟擲筊。（圖／賴先生授權）

基隆市一名賴姓男子10月26日晚間7點左右，開車穿越中山隧道要去超商買東西，沒想到竟撞見超毛一幕。畫面可見，一個長髮披肩、身穿黑色上衣搭配同色系喇叭褲，整身穿搭宛如「長髮女鬼」的黑影站在隧道路邊。賴男一開始不相信自己看到的，回程特地仔細看一次，直接被嚇壞。賴男看見車道上的人影，正臉朝向車道，事後越想越不安，以為真的看到不該看的。最後還前往媽祖廟拜拜，擲到聖筊、說是「人為」的，才讓賴男安心不少。

事發地基隆中山隧道。（圖／民視新聞）





針對隧道「鬼影」案，警方介入調查、調閱監視畫面後，案件真相曝光。所謂「鬼影」確認是三人為拍攝萬聖節影片下車取景，不慎嚇到路人，將依法舉發。從監視畫面可見，當下有三人在隧道內，其中一人駕車、一男一女下車，男生幫女子拍照，其中女子的裝扮與賴姓駕駛當晚所見到的「長髮喇叭褲鬼影」十分吻合，一行人結束拍攝後便駕車離去。

警方調閱監視器發現2男1女在隧道下車取景，不慎嚇到路。（圖／翻攝畫面）





監視器拍下其中一人駕車、一男一女下車的畫面。（圖／翻攝畫面）





最新調查結果如下，警方已通知涉案的李男、岩女及汽車駕駛人江男，到案說明、釐清案情；李、岩2嫌29日晚間已到案，江嫌則將於今（30）日到案說明。本案相關人員可能違反社維法第63條（妨害安寧秩序-驚嚇他人有危害安全之虞）及道路安全處罰條例第55條（臨時停車）以及第78條（行人違規），警方後續將進一步調查情形、依法辦理、告發等。

