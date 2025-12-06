基隆中正區關鍵一席 兵家必爭

民進黨籍現任基隆市議員張顥瀚涉入助理費案，雖然官司尚未定讞，但這一席也將成為藍、綠、白多方角逐的重點。（張志康攝）

基隆市中正區議員應選4席，本屆議員席次藍綠各半，但民進黨議員張顥瀚涉入助理費案，雖然案件尚未定讞，但這場官司卻影響著明年選情，藍軍是否能趁勢擴大戰果，綠營能不能力保2席，是明年中正區議員選舉的觀戰重點。

中正區現任議員是國民黨籍的藍敏煌，以及原為國民黨籍，後來宣布退黨的呂美玲，民進黨籍議員是張顥瀚與許睿慈。國民黨基隆市黨部議員提名將以現任優先，除現任國民黨議員藍敏煌外，原本宣布退黨的呂美玲也可望重披藍袍獲市黨部提名出戰。

綠營方面，本屆議員選舉得票最多的許睿慈確定競選連任，即使經過初選，但許獲得提名問題不大。張顥瀚雖然涉入助理費案，但預期他仍會全力爭取民進黨提名。

除了4名現任議員都可能力拚連任外，地方也盛傳，現任基隆市長祕書曾冠誠有意在中正區參選，但由於他並不具備國民黨黨籍，因此地方推斷他可能會改以民眾黨籍參選。民進黨也有多人有意參選，如議長祕書江志強、張顥瀚助理黃紀仁等，都是可能的參選人。

此外，民眾黨基隆市黨部前主委林毓峯，在民國111年獲民眾黨提名參選中正區議員落敗，也將捲土重來投入明年議員選戰。

中正區在基隆港東岸沿海一帶，是基隆市較早開發的區域，地方宗親、社團都影響著選情，整體來說，在明年議員選舉中，檯面上將呈現藍白合坐2望3，綠營力保2席不失的局面，再加上無黨籍參選人投入，選情將隨著時間推進愈趨複雜。