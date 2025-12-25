基隆亂丟垃圾 重罰4800元

即將迎接新的一年，基隆市政府將陸續推出新政策，民眾亂丟垃圾遭查獲，罰鍰將自3600元提高到4800元，另也會推出兒少諮詢專線、設籍基隆新生兒家庭可憑卡抵用4小時定點臨時托育費用等政策，市府還補助鄰里設置監視器、獨居長者安裝瓦斯爐自動關閉裝置。基市府表示，民國115年各項新措施會依規畫期程上路，提供更接近市民所需的優質服務與公共安全。

市府持續推動「乾淨家園」政策，自明年元月起，民眾一旦被抓到亂丟垃圾，市府依《廢棄物清理法》規定，把罰鍰標準從3600元提高至最高4800元，另外市府也會把罰鍰的8成作為獎金提供給檢舉人。

此外，基隆市政府將設置兒少諮詢專線，爸媽除可諮詢兒少相關政策、補助及權益外，民眾也能透過專線通報疑似兒少保護或脆弱家庭案件，或依案件需求協助連結或轉介社會福利、心理輔導、教育、醫療等資源。

明年1月起，設籍在基隆市的新生兒家庭，可索取1張「神隊友召喚卡」，憑卡可以抵用4小時定點臨時托育費用。

基隆市政府守望公共安全，推出里鄰監視器補助計畫，每具監視器最高可補助3500元；為降低居家火災風險，也會補助75歲以上獨居長者安裝瓦斯爐自動關閉裝置，基市都發處配合內政部，自明年起會盤點、評估潛在危險建築物及補助老宅延壽，提升整體居住安全。

基隆市稅務局也推出新政，結合地政事務所升級「稅籍+地籍異動即時通」，採1處申請、雙重通知機制，強化不動產交易資訊安全，保障民眾財產權益。