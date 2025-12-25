基隆亂丟垃圾 115年元旦起開罰至少4800元

（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市環保局長馬仲豪今天說，明年元旦起，亂丟垃圾罰鍰從新台幣3600元，提高至4800元起跳，檢舉獎金從75%調高至80%，盼市民重視環境整潔，一同守望相助，不要再有人亂丟垃圾。

基隆市明年1月1日起有多項新措施上路，除提高亂丟垃圾罰鍰外，基隆市政府兒童及少年事務處今天表示，設籍基隆市的新生兒家庭，將發送「基隆市兒童日間定點臨時托育抵用－神隊友召喚卡」，持卡可抵用4小時定點臨時托育，減輕家庭初期育兒負擔。

另外，兒少處加碼補助全市居家托育人員健康檢查或保險費用，每人每年共新台幣1000元，將在明年上半年及下半年，安排期程受理申請。

公共安全方面，消防局指出，明年將針對獨居長者（75歲以上優先）及有炊事不慎火災潛勢住家，每戶補助安裝1顆瓦斯爐自動關閉裝置，消防局統一採購後，由得標廠商派員到府安裝，目標明年3月前實施。

此外，民政處辦理里鄰守望相助監視器補助作業計畫，基隆市居民（不限設籍）可向住所地區公所，提出申請補助設置監視器，每具最高補助3500元。（編輯：林恕暉）1141225