基隆二信高中全國高中職英語配音決賽嶄露頭角
▲基隆市二信高中應用外語科學生在「2025全國高中職英語配音決賽」摘下團體組冠軍，獲獎學生分別是蔡佳妡、曾荃妤、楊喬安、紀佑潔、薛旭恩（由右至左）。（圖：二信高中提供）
基隆市二信高中應用外語科在「2025全國高中職英語配音決賽」嶄露頭角，包攬團體組冠亞軍，另在個人組部分，也拿下亞軍、季軍及佳作。其中，參加團體組獲得亞軍的蔡博睿，更是受到評審團青睞，榮獲大賽「評審特別獎」。
已舉辦十六屆的全國高中職英語配音決賽，是國內歷史最悠久，也最負盛名的高中配音比賽，今年在經歷初賽篩選後，全國計有十四支隊伍擠入決賽，各參賽隊伍都展現高度語言能力與戲劇表現。
基隆市二信高中應用外語科學生或組隊或個人參賽，擠進決賽後，均以細膩情感詮釋、自然語調與臨場舞台掌控，獲得評審一致肯定。其中，團體組的部分，二信的兩支團體隊伍，因角色語調、發音、情緒表現都非常出色，一度讓評審們討論許久，最後才由Coco隊以一分之差勝出奪冠，充分展現二信團體組選手堅強的實力。
二信高中指出，榮獲團體第一名的「Coco(可可夜總會)」由薛旭恩、蔡佳妡、楊喬安、曾荃妤、紀佑潔五位學生共同演出；另以「冰原歷險記」奪下團體第二名的隊伍，則由蔡博睿、謝采彤、王翊庭、王世宏、林沛穎合作完成。
其中，冠軍隊Coco投入比賽準備超過三個月的時間，歷經換角、音效失真等種種挑戰，尤其作品中老奶奶Coco的角色，需要呈現年老力衰的女聲，因隊中女生音調都不適合，最後老奶奶的角色就落在隊中唯一的男生薛旭恩身上；
剛開始彆扭尷尬的薛旭恩，最後克服生理、心理障礙，以低沉男聲轉換成女聲，完美呈現老人說話吃力的感覺，同時展現出沉穩、滄桑又氣若游絲的女性聲線。
另在個人組成績方面，二信參賽選手同樣表現優異，蔡佳妡奪下亞軍、曾荃妤獲得季軍，王世宏獲得佳作。其中，團體組榮獲亞軍的蔡博睿，更是因傑出的角色掌握與創意詮釋，榮獲今年大賽的「評審特別獎」。
應用外語科主任蕭德娟對於學生的優異佳績相當開心，並表示，語言學習不僅是文化理解，更是與世界接軌的重要能力，透過英、日語配音競賽，學生能在戲劇情境中訓練語調與口語表達，培養臨場反應與團隊合作，也能與各校交流，激發更強的學習動機，當然也展現技高課程重視實務操作，學科術科並重的特色。
