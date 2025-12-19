基隆人口即將跌破36萬 議員建議提高生育等福利

基隆市陸續增加公托、改善環境，人口數仍持續下滑。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕依統計資料，基隆市總人口12月底可能跌破36萬人。朝野各黨議員建議優化生育及托嬰托育福利，提高出生率，改善交通與就業環境，延緩人口流失。市府說，有計畫比照雙北優化生育、托嬰、托育等獎勵，但礙於財源，分階段性推動。

基隆市粗出生率長期位居全國末段班，2025年是全台最低，人口外移與少子化使基隆市人口數逐年下降，據統計截至今年11月底人口數為36萬80人，因此預估12月底將跌破36萬人。

基隆市政府今年5月將生育獎勵金從1胎2萬元提高為3萬元，也擴大推動公托政策，但議員認為現有政策不足以吸引年輕人在基隆成家、生養。

議員許睿慈指出，基隆除生育獎勵外，包括托嬰、托育等相關設施布建及福利待遇，都遠遠不及鄰近的雙北，也無吸引力。另外還包括就業、城市願景等方面，都限制了人口成長的動能。

議員陳冠羽呼籲市府正視人口流失警訊，從居住、交通與就業環境等面向，提出具體方案，留住人才。

議員鄭愷玲說，市府雖調高生育獎勵金，但若與鄰近的雙北市相比，無論在生育補助或整體育兒配套，基隆的吸引力仍然相對不足，希望市府能進一步研擬更具競爭力的生育補助方案，擴大托嬰、托育及相關育兒獎勵，讓年輕人願意在基隆成家生養。

民政處長兼發言人呂謦煒說，今年5月市府已將生育獎勵金，每胎增加1萬元，也持續增加公托，也會視財源研議比照雙北待遇，優化生育、托嬰、托育等獎勵政策。

