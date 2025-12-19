基隆人口恐跌破36萬 議員促擴大生育補助

基隆市人口今年底將跌破36萬人，議員希望市府能夠研擬更具競爭力的生育、托嬰、托育等相關政策，吸引年輕人願意在基隆成家、養育後代。（張志康攝）

依基隆市民政處的統計資料，基隆市總人口12月底前就可能跌破36萬人。朝野各黨議員都期許能夠提高出生率，市府應持續提供民眾更優渥的生育、托嬰、托育等相關福利，才能延緩甚至逆轉人口持續減少、老化的現況。市府表示，目前處於初步研擬階段有計畫推動，但仍困於財源受限。

人口減少的議題多年來都是基隆市的重要課題，依基隆市政府民政處的統計資料顯示，截至今年11月底總人口更僅有36萬80人。若依這樣的趨勢，12月底基隆市總人口將跌破36萬人。基隆市粗出生率長期位居全國末段班，2025年更是本島最低，顯示人口外移與少子化已成為基隆市長期結構性問題。

基隆市政府今年5月比照雙北，將生育補助自原本的2萬元提高為3萬元，也積極擴大推動公托相關政策。但議員認為現行的政策仍不足以吸引年輕人在基隆成家、養育後代。

國民黨籍市議員鄭愷玲表示，肯定市府願意正視年輕家庭的壓力與需求。不過，若與鄰近的雙北市相比，無論在生育獎勵金額或整體育兒配套上，基隆的吸引力仍然相對不足。期待市府能進一步研擬更具競爭力的生育補助方案，同時擴大托嬰、托育及相關育兒補助，真正減輕家庭負擔，讓年輕人願意在基隆成家、安心生養、長久扎根。

民進黨籍議員許睿慈也指出，基隆除生育補助外，包括托嬰、托育等相關設施布建及福利待遇，都遠遠不及鄰近的雙北，也無法形成吸引力，更遑論是優勢。另外還包括就業、城市願景等方面，都限制了人口成長的動能。

無黨籍議員陳冠羽也呼籲市府正視人口警訊，從居住、交通與就業環境著手，提出具體安居與留才政策，否則人口流失只會持續惡化，影響城市長遠發展。

基隆市政府民政處長、市府發言人呂謦煒表示，今年5月市府已將生育獎勵金自原本的2萬元調升為3萬元，也持續規畫改善公托環境，並將視財源持續研議比照雙北待遇，優化生育、托嬰、托育等獎勵及政策。

