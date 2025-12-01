基隆人喝「油水」誰之過？龔明鑫喊：台水也是受害者 呼籲市府與檢調快查

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

基隆河近日受到油汙汙染，進而造成基隆市民眾用水也出現油汙，引發民怨。經濟部長龔明鑫今（1）日在立院受訪時強調，台水公司也是受害者，他並呼籲基隆市府與檢調盡快查出汙染源頭。

經濟部長龔明鑫今（1）日在立院受訪時強調，台水公司也是受害者，他並呼籲基隆市府與檢調盡快查出汙染源頭。（圖／記者盧逸峰攝）

龔明鑫說明，經過近幾天努力，用水問題持續解決，也啟動補償機制，他提醒民眾可以申請單據來補助。台水公司則說明，針對此事件，台水公啟動補償措施，包括水費減免3度，且若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度，民眾如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

廣告 廣告

針對這次油水汙染事件，台水公司解釋，11月27日清晨6時26分，台水公司人員於基隆河八堵抽水站例行巡查，發現河面出現油污情形，立即依應變程序停止抽取基隆河原水，迅速切換新山水庫供水等緊急處置。7時14分通報基隆市環保局，環保單位到場後，巡查周邊溝渠及基隆河段上游，發現崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊少量油污漂浮，立即設置攔油索，並持續追查污染源，目前尚未查獲實際污染行為人。

本次事件除影響基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等區約10.5萬戶，新北市汐止區亦有4.7萬戶，直接影響民眾日常生活。台水公司已於11月28日前往基隆市警察局八堵分駐所正式報案，期盼司法單位儘速追緝污染者。台水公司再次重申，污染公共水源、影響民生用水之行為，性質重大，絕不能輕縱。

台水公司重申，自己同為受害者，自事件發生第一時間啟動緊急處置程序，並全力配合環保及司法單位追查污染源頭，期盼污染者能儘速依法究責，以保障公共水源安全。台水公司籲請基隆市政府環保局依「水污染防治法」加強稽查作業，並針對污染者採取最嚴厲之法律處分，同時商請地檢署協助追查，務必將污染者繩之以法，以維護公共用水安全與社會公義。

更多FTNN新聞網報導

基隆自來水飄汽油味！台水「已排除異味」啟動補償方案 謝國樑挨轟反應太慢

台北市、基隆市正常上班上課！ 陽明山區域風雨估達標「12里明停班停課」

基隆—石垣島航線卡關？下週終於要送件審查 業者喊：最快11月底開航

