基隆人才懂的獨特滋味！這家安樂市場肉圓老店堅持低溫油泡，皮軟綿Q、餡是紅糟肉＋筍絲，配上丸進辣醬油太經典

基隆安樂市場五十年肉圓

「基隆不過養養雞嘛」...昨天、前天、更早更早起和幾位剛開始接觸基隆美食就愛上的媒體朋友聊天，他們問我為什麼基隆、台北明明這麼近，怎基隆的美味就飄不到台北？老實說，這題我也沒答案，或者應該說我聽過的答案都不滿我的意。但，這或許也是好事，台北沒有的基隆味，想吃，那就得到基隆。

這篇說說基隆的肉圓，雖然不是第一次聊。這家在我心中就是基隆的肉圓模樣，已然吃不到的阿玲肉圓、信義市場的林家肉圓，這三家都是我吃得比較多也比較愛的。等等，如果你愛吃的是炸到酥脆的肉圓皮，那很抱歉基隆的肉圓不是這個流派，如果你不愛紅糟肉和絲筍的肉圓，那也很抱歉，咱們基隆肉圓裡就只擱這兩味。

廣告 廣告

基隆安樂市場五十年肉圓

說到基隆安樂市場，若不是對基隆有一點熟知的朋友興許壓根就沒聽過，在這個仁愛市場還是基隆小吃代表的年代。它的位置在基隆人口中的後火車站，步行距離約莫是7、8分鐘左右。這座歷經四五十年整修、改建的老舊、重生人行橋，串聯了安樂區和仁愛區的「行人」，它有一個很響亮，甚至紅到國外的名字「舒淇橋」。

基隆安樂市場五十年肉圓

舒淇橋本名是中山橋，最早建於1930年當時名字是(高砂橋)，二戰被炸毀後於1950年重建，1974年第二次重建時改名為「中山橋」，直到2001年侯孝賢導演的電影「千禧曼波」在此取景才重新喚起基隆人後知後覺的記憶。

因為千禧曼波電影中舒淇在這取景讓這座原本默默無聞，安安靜靜承載著基隆人腳步的老橋一夕爆紅，因此有「舒淇橋」的別號，這20年來又陸陸續續有七八部電影在此取景。2025年舒淇帶著致敬侯孝賢的心意，把自己第一部導的電影「女孩」再次拉到這座「舒淇橋」拍攝取景。

基隆安樂市場五十年肉圓

基隆安樂市場五十年肉圓

如今的舒淇橋是2018年拆除後再重建，依然是不少基隆市民從火車站步行到安一路的解答之一。偶爾還可以看到不少觀光客在此拍照打卡，尤其是早晨、夕陽時，光線或直或斜時分。

基隆安樂市場五十年肉圓

基隆安樂市場五十年肉圓

基隆安樂市場五十年肉圓

穿過舒淇橋約莫五分鐘就可以到達「安樂市場」，這裡白天是市場，晚上有一點像黃昏市場，有不少小吃攤家。而今天要介紹的五十年肉圓便是黃昏市場的主力(16:35)才開始營業。正確的地址是樂一路19號(以前是在對面的路邊攤)。

基隆安樂市場五十年肉圓

基隆安樂市場五十年肉圓

我曾住在安樂市場對面的安一路100巷數年(約30年前)，當時就很常吃這一攤的肉圓，甚至比阿玲肉圓、信義市場的林家肉圓來得多的多。

一開始，我不記得奶奶的模樣，直到她笑容可掬的把肉圓緩緩丟入油鍋的那一剎那。我突然感覺，我見過她，是在唐國、戰朝(相聲梗)。這攤生意最好是在黃昏剛開攤時，附近、習慣這味的人就會像中毒般緩緩往這移動。

基隆安樂市場五十年肉圓

基隆安樂市場五十年肉圓

基隆安樂市場五十年肉圓

基隆肉圓和其他城市有三個明顯不一樣。

1:低溫油泡，肉圓皮的口感是軟中帶綿化，不是一般人印象中的脆Q。

2:內餡主要是紅糟肉塊和筍絲，不像印象中都是絞肉加五香粉做成的肉丸。

3:沾醬主要是辣不是甜，尤其以丸進調出基隆人才懂辣椒醬油，大多不加像南部米醬。

基隆安樂市場五十年肉圓

除了肉圓外，這裡只有三種湯的選擇。在基隆賣肉圓的也多半是這幾樣搭配的湯，再有可能就是豆干包。當然，也有人是配麵線羹，如田寮河畔春美肉圓和進益麵線焿。

基隆安樂市場五十年肉圓

基隆安樂市場五十年肉圓

正如前面說過的基隆的肉圓是低溫油泡，所以吃起來是軟軟、綿綿、滑滑、QQ的，內餡則是筍絲和紅糟肉，帶點微微沒擠乾的油和甜鹹辣的醬汁，夏天放的是黃瓜、冬天則是香菜。即便從小吃到大，我還是無法完整告訴你基隆人為什麼離開基隆就是吃不慣別家的肉圓，那種鄉愁也許基隆人才懂，又或者應該說離開家鄉後的基隆人才懂。如我。

基隆安樂市場五十年肉圓

綜合湯裡是福州丸和魷魚湯(羹)，湯頭多半是清湯加上芹菜和冬菜。

基隆安樂市場五十年肉圓

基隆安樂市場五十年肉圓

福州魚子比較好懂，萬華很多攤都有，就是裡面包肉餡的福州魚丸，這家算是中規中矩。

基隆安樂市場五十年肉圓

基隆安樂市場五十年肉圓

另一種是魷魚羹，基隆的魷魚羹和外縣市認知的那種如「太祖魷魚羹」不同，多半指的是魚漿包著魷魚腳，一種羹可以吃到外軟Q、裡鮮脆兩種口感和味道。就說，基隆人的「羹」少說十數種，千變萬化。也許，找天我專門來寫一篇基隆小吃中被忽視的「羹」。

基隆安樂市場五十年肉圓

基隆安樂市場五十肉圓:204基隆市安樂區樂一路6號，營業時間:16:35–22:00

文章來源：小虎食夢網