基隆人欠了誰？謝忻慘遭1物噴濺「整個臉爛掉」 崩潰：我要瘋了

娛樂中心／綜合報導

女星謝忻個性相當直爽，深受許多粉絲喜愛，她不時就會在社群中和網友分享生活點滴，近日，謝忻無奈透露自己的臉「整個爛掉」，真實原因曝光瞬間引來大眾關注。

謝忻今（20日）在社群中提到基隆連日下雨，讓盆栽都長出毒香菇，因此謝忻決定買微量除菌劑來滅菌，不料在施做的時候遇上「一陣妖風夾雨吹來」導致除菌劑噴灑到臉上，而令謝忻崩潰的是，隔日醒來臉蛋竟長了20顆痘痘，讓她直呼：「我要瘋了」。

對此，謝忻忍不住喊道為何基隆的雨跟風如此猖狂，「基隆人到底欠了誰？」抒發心情後，謝忻則表示：「自己笨還拖累天氣」，以幽默方式自嘲，貼文曝光之後，引來許多網友關心，有人建議謝忻噴藥的時候應該要戴上口罩跟透明面罩，還有其他同住基隆的網友安慰謝忻要習慣，「沒有刮風下雨的基隆不叫基隆」。

廣告 廣告

謝忻發文透露自己的臉遭到除菌劑噴到。（圖／翻攝自Threads）

更多三立新聞網報導

洪榮宏術後身體現況曝！驚吐「尿尿帶血」 痛到臉部扭曲畫面流出

邊荷律瘦過頭了？PS乖姐不忍下達「進食令」 崩潰喊話：以為被虐待

胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」

《星光》男星病倒爆「鼻腔長腫塊」切片結果出爐 證實全面停工治療

