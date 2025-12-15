基隆人的鄉愁滋味！廟口古早味大腸圈，不包小腸，挑戰內行才懂的「腸頭」與獨家黑白切

基隆廟口古早味大腸圈

你愛「黑白切」？在台北想吃黑白切，多半是麵攤(店)、米粉湯、米苔目之類的，但在基隆想吃很多黑白切找粿仔湯或是大腸圈較齊全。大腸圈在其他縣市多半拿來配香腸，也就是所謂的大腸包小腸，在基隆人沒人會把香腸包裡大腸(圈)，多半切片配黑白切，然後搭個豬血湯，代表性的自然是孝三路(如今又開枝散葉)，如原巷口對面、如仁愛市場。

但，這家位於基隆廟口2號攤的古早味大腸圈，應該是以前我相對吃得比較多的一家。結論：大約二十年沒吃，味道、口感的記憶已然模糊。今天的大腸圈略乾、豬心不夠嫩、蘿蔔、吉古拉不錯，但最喜歡的是唯一記得的辣醬。但，仍是屬於我的基隆記憶。

照說這攤我不該這麼晚才寫，但人生反骨造成我不太想寫「廟口」的小吃，但偏偏它又是我小時候最多回憶的地方。說來，現在小孩可能不信，我小時候(四十多年前)，能從信五路來廟口都是大事，上小學前只要聽說晚上要去廟口，那可是整天都高興的不得了。

另外，論大腸圈，其實我吃最多的是同樣四十年前左右，沿著義二路叫賣，通常會停在「富貴市場」前的小廣場，也就是早前我分享過，我對於什錦麵一開始的記憶「玉山號」對面，即便是現在那位老闆的臉我還是記得清清楚楚。而這攤，則是30多年前左右，我最常和當時基隆好朋友來吃的大腸圈。講真，我以前很少吃孝三路那家大腸圈。

這裡除了大腸圈、豬血腸外，還有十數樣黑白切及幾種基隆名物如吉古拉。基隆黑白切除了一些在台北也耳熟能詳的，如嘴巴肉、如豬心、豬舌等，最大特色台北比較少見的可能是腸類，但我說的腸可不是大小腸、生腸，而是軟管、硬管、豬肚帶。

同樣都是細長狀的內臟何為腸、何為管?有一個說法是以橫隔膜為界，以上的都叫管、以下的稱之為腸。所謂的軟管是指食道，而豬肚帶則是食道的頭(前端)，硬管則是氣管。

老實說，都近三十年沒吃，早就忘了那是什麼滋味，最多就是一種懷念的鄉愁，常常在分享古早味時，老有一批人會跳出來說，以前比較好吃，我常常會好吃，你真的記得幾十年前的味道？就算記得，那是物資短缺的年代，有得吃就是一種幸福，現在想吃什麼就有什麼，嘴巴自然挑了，以前的，所謂的古早味就變成你口中的「味噌」變了，殊不知可能變的是我們。

同理，這家大腸圈，小時候覺得很好吃，現在我不會說它味道變了，因為它對我來說就是一種回憶，而不是單純嘴裡，不知道還有沒有的記憶。

基隆的大腸圈通常是沒花生的，在那個物資短缺的年代，即便有也是少之又少。基隆的大腸圈還有一個特色，就是特別的粗大，因為都是手工製作，長長粗度不一，有時一條也得有前厚後細的奇怪模樣，但唯一不變的是，內行的都愛吃腸頭....。因為厚，所以裡面的糯米就更有存在感，滋潤、軟糯的程度每家略有不同，放在蒸籠蒸的時間也有影響，一般來說我比較喜歡滋潤一點的，而這家是口感比較扎實的，但不管如何沾上基隆丸進調成的辣椒醬油便是我這個離鄉遊子最想念的滋味。

本來看到有在台北比較不容易吃到的軟管想對，但因為賣完了於是換成小時候有錢才會點的豬心，說到豬心可能是以前貴，份量少，所以多數會薄切，大伙倒也不覺得有什麼問題，長大後卻反而愛上偏有厚度的切法，同理也印證在豬舌上。豬心薄切後再用燙過，常常會因為過熟而口感有一點偏硬。另外切了豬皮，爽脆綿Q，算是中規中矩，但個人偏好微微軟化的豬皮就是。

有時，我很難評論基古拉，或者應該說基隆人很難，因為這味在基隆太平凡不過，有時一星期家裡的餐桌上可以見到四五天，或直接切、或煮湯、或滷之等等....好不好吃，對於基隆人來說可能多數是無感的，當然我也是。若然是只有我自己，多半不會點。

菜頭切型，口感、湯汁都不錯，甜度、湯頭也算是入口，就是部份帶點微微，一閃即逝的微苦。

基隆廟口古早味大腸圈:基隆市仁愛區仁三路(廟口第二攤)，營業時間:11:00-20:30(星期一二休)

