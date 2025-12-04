基隆人面臨飲用水汙染危機！ 水利署曝對策「沿河巡檢、設置攔油索」跨區調度水源
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
基隆最近爆出民生用水遭油汙汙染事件，經濟部水利署今（4）日指出，預估供水仍可以維持10日以上，爭取汙染去除時間；針對清除作業進度，水利署也說明，目前與北區水資源分署、第十河川分署及台水公司均已配合基隆巿政府前進指揮所，且台水公司已派員沿河巡檢、設置攔油索備便，待污染源清除，台水公司確認水質無慮，維護民眾用水安全。
水利署說明，因應基隆河油污染影響供水，已啟動跨區水源緊急調度作業，穩定基隆用水並維護民眾飲用水安全，台水公司基隆及八堵等抽水站已停抽有污染疑慮之水源，並由跨區調度新店溪、西勢水庫、新山水庫及貢寮堰等水源供應，目前基隆地區供水尚穩定；另水利署及台水公司亦配合基隆市政府成立之前進指揮所派駐人員進駐並辦理相關因應作為，請民眾安心用水。
水利署進一步表示，台水公司於11月27日發現油污染後即停止抽取有污染疑慮之水源並改由新山及西勢水庫供應，水利署除請台北自來水事業處提高新店溪水源調度基隆水量至每日6.5萬噸以上，同時請台水公司雙溪貢寮堰每日6.2萬噸滿載取水；同時，新山水庫亦配合支援西勢水庫供水區每日1.4萬噸以上，加上近期降雨水庫入流，估計可延長西勢水庫供水時間至10日以上，爭取污染去除時間。
