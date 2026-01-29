基隆仁愛區污水幹管 上半年可望接通至水資源中心

（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市推進污水幹管貫通工程，預計今年上半年完成仁愛區仁一路、仁二路串接至中正區中正污水幹線貫通工程，屆時仁愛區污水系統可利用此管線接通至和平島水資源回收中心。

基隆市政府副發言人鍾明今天在記者會表示，市府原本規劃去年累計接管長度3822公尺，去年接管累計至4375公尺，接管進度超出規劃，預計今年上半年完成北港系統的市中心污水幹管貫通工程，市府也將舉辦公聽會或政策說明會，由市長謝國樑主持，說明過去成果及未來規劃。

基隆市政府工務處長簡翊哲向中央社記者表示，基隆市污水下水道分為南河及北港系統，南河系統指紅淡山以南的基隆河沿線，北港指紅淡山以北的基隆港周邊。

簡翊哲說，市府從112年起展開北港系統工程，推進仁愛區市中心污水主要幹管貫通作業，目前吉祥大樓、喜豬橋前已接近完工，最後的節點也是難度最高的喜豬橋前，因地點臨港不斷湧水，必須持續改良地質、回填、抽水，花了許多時間，預計上半年完成。

簡翊哲說，市府預計上半年完成仁愛區仁一路及仁二路串接至中正區中正污水幹線貫通工程，未來仁愛區污水系統及後續的中山區接管，即可利用此管線接通至和平島水資源回收中心。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏日前質疑謝國樑執政3年，污水接管率從41.47%增加至44.76%，3年來污水接管率僅增加約3%。

對此，鍾明表示，謝國樑自民國112年上任至今，積極布建污水管地下工程，經過努力溝通協調，全市總戶數為16萬8322戶，至今已完成接管戶數共1萬又71戶，約占全市總戶數6%，平均每年接管3357戶，超出謝國樑上任前，108至112年的每年接管平均數3155戶。（編輯：龍柏安）1150129