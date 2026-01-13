基隆仁愛區里長李碧霞 紀念亡夫百日捐復康巴士

基隆市仁愛區虹橋里長李碧霞(左)在她先生許振富逝世百日紀念日，以夫妻名義捐贈一輛復康巴士給市府。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市仁愛區虹橋里長李碧霞服務街鄉里36年，今(13)天是她先生許振富逝世百日，李碧霞以夫妻名義捐贈1輛復康巴士給基隆市政府，完成先生的心願，讓丈夫的愛留存在基隆，服務更多的人。

李碧霞與子女今天在市府前廣場捐贈復康巴士，由副市長邱佩琳代表接受。李碧霞擔任里長36年，並經常在醫院和車站擔任志工，她說，她和先生許振富都是「甘苦囡仔」，許振富是礦工孩子，一生奉獻教育界，在國中任教36年，無怨無悔，克勤克儉，更是孩子們的好爸爸。

今天是許振富逝世百日紀念，她完成先生的心願、遺愛人間，拋磚引玉，希望心有餘力的人都能夠一起來做善事。

邱佩琳表示，李碧霞用她的生命來守護整個社區，很令人感動，她與先生結婚57年不容易，在她先生逝世百日時，捐贈復康巴士給市府，把小愛變成大愛，車輛在大街小巷行駛，也傳遞著愛心。

邱佩琳表示，目前市府有30部復康巴士，其中有10部超過了15年，希望慢慢的汰新，基隆的身心障礙者有2萬2000人，需要用到復康巴士的大概4000多人，去年是出勤2萬3000趟次，希望今年可以提高到3萬6000趟次，服務更多身心障礙人士。

基隆市仁愛區虹橋里長李碧霞(右四)在她先生許振富逝世百日紀念日，以夫妻名義捐贈一輛復康巴士給市府。(記者盧賢秀攝)

李碧霞(中)在先生許振富逝世百日時，與家人一起捐贈復康巴士。(記者盧賢秀攝)

