基隆仁愛親子館 春節初一至初四提供日間托育

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）農曆春節即將到來，基隆市政府兒童及少年事務處從17日至20日（初一至初四），於仁愛親子館推出日間托育服務，每天4個名額，讓家長能獲得即時且安心的托育協助。

市府兒少處長吳雨潔今天表示，春節期間親友往來頻繁，部分家庭可能因工作或其他突發狀況而有臨時托育需求，家長可將孩子送托至仁愛親子館（基隆市仁愛區光一路28號5樓），每天提供4個名額，其中1個名額保留供當天電話預約。

吳雨潔說，收托對象為滿6個月至未滿6歲幼兒，時段為上午9時至下午5時，每小時收費新台幣150元，托育期間將由專業托育人員照顧，提供安全且溫馨的照顧環境，讓家長能放心將孩子交由市府托育體系照護，民眾可透過線上申請（https://reurl.cc/Nx2v3e），或致電仁愛親子館洽詢。

吳雨潔指出，春節是闔家團圓的重要節日，市府盼能成為家長最堅實的後盾，透過春節期間提供日間定點臨時托育服務，讓有需要的家庭在假期中不再孤立無援，陪伴家長安心過年，也讓孩子在充滿關愛與安全感的環境中成長。（編輯：李淑華）1150208