基隆今傳槍聲「男胸中彈陳屍車內」死者、嫌均為天道盟疑內鬨釀命案

社會中心／基隆報導

基隆市安樂區今（15）日驚傳槍擊命案，疑黑幫內鬨所致。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區今（15）日驚傳槍擊命案。有民眾發現停在大武崙產業道路上車輛上，有一名男子疑似陳屍車內，嚇得連忙報警；警方到場後，發現男子胸部有一處彈孔，隨即進行調查，發現死者是天道盟同心會的鄭姓男子，之後也循線追捕到同為天道盟同心會盧姓嫌犯，懷疑可能是黑幫內鬨；詳細案情仍待調查釐清。

本來外傳盧男是自行投案的，但基隆市警察局第一分局指出，早已接獲報案並馬上循線進行追緝，之後於15日早上8時許，在基隆成功一路110巷附近，發現盧男車子停路邊，隨即上前將人逮捕到案。

廣告 廣告

盧男到案後，供稱自己剛在大武崙產業道路上，以槍枝射殺了鄭姓男子，同時進一步稱，他已將鄭男的屍體連同車輛，停放於基隆市大武崙工業區裡面。為了進一步採證與釐清案情，警方已將該輛涉案車輛拖往基隆拖吊場，由鑑識人員進行細部勘驗。

此外，警方表示，由於死者與盧男均為天道盟同心會分子，目前看起來是黑幫內鬨所引起的命案，但詳細的兇殺原因、槍枝來源，以及盧男與死者鄭男之間的關係與恩怨，仍待進一步調查釐清。全案將朝殺人罪嫌方向偵辦。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

基隆今驚傳命案！男跑警局自首：我槍殺了他「屍體棄車內停工業區」

2人清晨出門賣麵線遇死劫…顧客揭「車當家」心酸日常：天剛亮就出事

新莊凌晨惡火「16歲少女被燒成焦屍」…消防員悲：妹妹抱歉，我們盡力了

尪激戰登山社小三70次…妻崩潰氣喊：跟你「鬥陣」都硬不起來

